Diretta Roma-CSKA Mosca in streaming e in tv | il match verrà trasmesso su Sky

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Domani 23 ottobre alle ore 21:00, ladi Eusebio Di Francesco scenderà in campo allo Stadio Olimpico per sfidare il. Ilsarà valido per la terza giornata della fase a giorni della Uefa Champions League. I giallorossi arrivano alcontro la squadra russa dopo aver battuto per 5-0 il Viktoria Plzen. Il, invece, è reduce dalla straordinaria vittoria casalinga ottenuta contro il Real Madrid,terminato 1-0. Lasulla carta è chiaramente più forte, ma la squadra di Hancarenka ha dimostrato si saper mettere in difficoltà chiunque. Dove vedere la partita La partita di Uefa Champions League tra laedtrasmessa intv su Sky Sport Football (Canale 203). Gli abbonati Sky potranno guardare la partita anche in live-grazie al servizio Sky Go, disponibile da Pc e da altri dispositivi mobile. Le probabili formazioni Il ...