Dimenticate Pokémon GO | ecco Follow JC Go | l' app dove si catturano i santi del vangelo

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Leggendo il titolo di questa notizia, avrete pensato che si possa trattare di uno scherzo o di una app realizzata da un gruppo di sviluppatori con un senso dell'humor particolarmente sviluppato. E inveceJC Go, l'app in stileGO che popola la città con idel, è lanciata dallo stesso Vaticano e non ha alcuna voglia di fare ironia ma anzi, beneficenza.Come riporta il Corriere, inJC Go potremo trovare al posto delle buffe creature idella cristianità, che invece di entrare in una Pokéball faranno al giocatore alcune domande sulla loro storia. Se dimostreremo di avere adeguate nozioni sul santo, esso entrerà nella nostra collezione "e-team", il team d'evangelizzazione.Con l'app potremo però anche fare beneficenza, accumulando la valuta in-game che può essere ottenuta giocando o facendo una donazione. L'app è un'iniziativa figlia della Giornata ...