huffingtonpost

: Dimenticate Pikachu. Il gioco dell'anno si chiama Follow Jesus Christ, per catturare santi e beati - HuffPostItalia : Dimenticate Pikachu. Il gioco dell'anno si chiama Follow Jesus Christ, per catturare santi e beati -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Se vi siete stufati di giocare a Pokémon Go e avete una spiccata vocazione religiosa, il Papa ha dato la benedizione, nel vero sensoa parola, alla vostra nuova app preferita. SiJC Go e permette di catture santi e personaggi biblici., Bulbasaur, i rari Pokémon Shiny e i Raid con MewTwo. Arrivano santi e beati da far entrare nel proprio team, e a deciderlo è stato proprio il Vaticano.JC Go, che sta letteralmente sta per "Segui Gesù Cristo Go" è un'app progettata sulla falsa riga di Pokémon Go. L'app funzionerà tramite GPS e permetterà al giocatore di muoversi sullo spazioa realtà aumentata.Scopo del, trovare più santi e beati possibili camminando per le stradea propria città. I santi tuttavia non potressere "catturati" come succede per l'app nata ...