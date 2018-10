Differiranno i Samsung Galaxy S10 Exynos da quelli Snapdragon | primi rumors

optimaitalia

: Differiranno i #SamsungGalaxyS10 Exynos da quelli Snapdragon: primi rumors - OptiMagazine : Differiranno i #SamsungGalaxyS10 Exynos da quelli Snapdragon: primi rumors -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Potrebbero esserci delle differenze sostanziali tra ilS10 in versionee quello equipaggiato con il SoC. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', il prossimo top di gamma starebbe arrivando con una scheda SLP (Substrate Like PCB) molto all'avanguardia, ma solo per quanto riguarda le varianti mosse dal chipset proprietario (che sappiamo generalmente coincidere con i modelli commercializzati in Europa). Le schede SLP, per chi non lo sapesse, accatastano i chip interni in modo da ottimizzare lo spazio circostante, e lasciando disponibilità per altri elementi, come batterie più capienti o design più intriganti. Lo stesso è accaduto con iPhone X, che, impiegando questo sistema, ha visto l'inclusione di una batteria più grande a forma di 'L', esattamente poi come i suoi successori.Il produttore asiatico ha iniziato a realizzare schede SLP in massa a ...