Di Maio | “Sul Capo dello Stato Grillo ha espresso una sua idea | ma non è nel contratto”

Di Maio : “Sulla manovra nessun piano B - il Governo non arretrerà” : Il vicepremier Luigi Di Maio commenta la “bocciatura” della Commissione europea sui conti pubblici. Per il ministro non c’è nessun piano B sulla manovra e l’esecutivo non arretrerà: “Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles, adesso inizia una fase di discussione con la Commissione ma deve essere chiaro che indietro non si torna”.Continua a leggere

Migranti - Salvini : “Sulla Diciotti sono tutti illegali”. Di Maio : “Se l’Ue non ci aiuta taglieremo i fondi” : «Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. Voi sapete che in Australia c’è il principio del no way, nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano. A questo si deve arrivare anche in Europa». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo dice ai microfoni di Rtl 102,5, mentre per i Migranti comincia il terz...