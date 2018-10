DI MAIO SPEGNE BEPPE GRILLO | RIFORMA COLLE? NO IN CONTRATTO DI GOVERNO

Di MAIO SPEGNE Beppe Grillo : “riforma Colle? No in Contratto Governo”/ Video replica “mai prendersi sul serio” : Italia 5 Stelle, Video streaming: Beppe Grillo show contro Mattarella, "il Colle ha troppi poteri". Smentita Di Maio e M5s, «riforma non nel Contratto di Governo». Le reazioni e lo sdegno(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:42:00 GMT)