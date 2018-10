Di Maio : riforma del Colle? L'idea di Grillo non è nel contratto : "Beppe Grillo ha esposto la propria idea che non è nel contratto di governo, noi non ci lanciamo in una grandissima riforma costituzionale sul Presidente della Repubblica". Lo ha detto il vicepremier ...

Manovra 2019 e Riforma pensioni/ Quota 100 - da Di Maio eccessivo ottimismo secondo l’Agi : Nella Manovra 2019 c’è anche una Riforma delle pensioni basata su Quota 100. l’Agi ha voluto verificare se le cifre date da Luigi Di Maio fossero corrette(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:47:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ I conti che non tornano tra Boeri - Di Maio e Salvini : Dopo il varo della manovra il Governo punta su una RIFORMA delle PENSIONI all’insegna di Quota 100. Ma non è facile far quadrare i conti. MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 06:07:00 GMT)REDDITO DI CITTADINANZA/ I paletti da fissare per aiutare (davvero) i disoccupati, di G. PalmeriniRIFORMA PENSIONI/ I conti a spanne del Governo su Quota 100 e taglio degli assegni, di G. Cazzola

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e Bankitalia sulle proposte di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni [VIDEO] non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sara' nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...

Riforma pensioni 2018/ Di Maio su Quota 100 : possibile un turnover uno a tre (ultime notizie) : Novità Riforma pensioni 2018. Di Maio su Quota 100: possibile un turnover uno a tre. Tutte le ultime notizie e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 ottobre(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 14:57:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Impegno di Di Maio per la proroga di Opzione donna (Ultime notizie) : Riforma pensioni Novità. Impegno di Di Maio per la proroga di Opzione donna. Tutte le ultime notizie e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 ottobre(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:39:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Di Maio annuncia congelamento degli assegni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Di Maio annuncia congelamento degli assegni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 ottobre(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 17:56:00 GMT)

M5s - Di Maio aggancia cervello in fuga in Usa per la riforma dei centri per l’impiego : Si chiama Mimmo Parisi ed è un cervello in fuga di Ostuni emigrato negli Stati Uniti nel 1992. E dopo un master in Pennsylvania da anni insegna Sociologia alla Mississippi State University, oltre a essere presidente del National Strategic Planning & Analysis Research Center. E a lui toccherà studiare come gestire il collocamento, tra gli aspetti più problematici della riforma dei centri per l’impiego voluta da Luigi Di Maio. Il ...

Di Maio 'In primavera la riforma costituzionale 345 parlamentari in meno e referendum propositivo' : Governo che vai, riforma costituzionale che trovi. Quella targata M5S, la Lega ancora non ha battuto colpo, viene esposta dai ministri Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro durante la giornata conclusiva ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41 e Opzione donna - da Di Maio nuove promesse (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 41 e Opzione donna, da Di Maio nuove promesse. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 settembre(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:57:00 GMT)

Di Maio : Decreto fiscale entro ottobre con riforma codice appalti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pensioni - Di Maio contro Fornero sulla riforma : 'Ha ancora il coraggio di aprire bocca?' : Sul tema Pensioni, continua il dibattito politico, con toni talvolta particolarmente accesi, sulle azioni che il Governo intende inserire nella prossima Legge di Bilancio 2019. Ormai siamo giunti alla vigilia del varo di una delle manovre finanziarie più tormentate della storia recente, a motivo soprattutto del rapporto deficit-Pil e del temuto giudizio dell'Europa. A questo proposito, c'è da registrare il vivace botta e risposta tra il Ministro ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Di Maio : "Superiamo Legge Fornero e tagliamo quelle d'oro" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Di Maio: superamento Legge Fornero è certo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 25 settembre(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:51:00 GMT)