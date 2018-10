Di Maio : 'Io garante dell'Italia in Europa' : E il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, 'e' il ministro che sta portando avanti questa manovra economica con molto coraggio'. Poi il capitolo Genova. 'Non c'e' un ritorno in campo di Autostrade' ...

Italia 5 Stelle - Di Maio : 'Cambieremo l'Europa per renderla più umana' : Conte: "Cammino ancora lungo, resteremo fino al 2023" - "Ci aspetta un cammino ancora lungo, gli oppositori se ne facciano una ragione". Sono le parole del premier Giuseppe Conte intervenuto sul palco ...

Di Maio : "Io garante dell'Italia in Europa" : "Non c'è nessuna intenzione di uscire dall'Europa e non c'è un piano B. C'è solo un piano A. E finché sarò in questo governo sarà sempre garantito che l'Italia resti in Europa e nell'euro ". Lo dice ...

Pensioni - Quota 100 premia il Nord ma l'Europa lancia un ultimatum a Salvini e Di Maio : Le ultime notizie in tema Pensioni, ad oggi venerdì 19 ottobre, riguardano gli effetti dell'introduzione della misura Quota 100, prevista dal disegno di legge di Bilancio 2019 presentato dal Governo Conte. Un provvedimento che permettera', secondo le stime dell'esecutivo, l'accesso Pensionistico anticipato a circa 400mila lavoratori in possesso del doppio requisito riguardante i 62 anni di eta' anagrafica e i 38 di versamenti contributivi. Un ...

Matteo Salvini avverte Luigi Di Maio : 'Manina? Giochetti pericolosi con l'Europa che ci sta addosso' : Nel momento più difficile per questo governo, tra manine e CdM disertati, tra sospetti e la mannaia dello spread, Matteo Salvini prova a tenere insieme i cocci in un'intervista a La Stampa . 'Insieme ...

Juncker : "Salvini e Di Maio pericolo per l'Europa? Non esageriamo" : Affermare che i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Luigi Di Maio 'sono un pericolo per l'Europa' è 'una maniera eccessiva di descrivere le cose', dice il presidente della Commissione ...

Pace sociale - Di Maio all’Europa"Uccidiamo il voto di scambio" : Luigi Di Maio difende con le unghie e con i denti il Reddito di Cittadinanza che, assicura, eliminerà la povertà assoluta. Infatti la soglia dei 780 euro mensili per persona, è quella che l’Istat ha stabilito come confino d’emersione in povertà relativa. Non si naviga nell’oro con quelle cifre, ma si sopravvive Segui su affaritaliani.it

Def - Di Maio : “Vogliamo restare in Europa e migliorarla. Reddito di cittadinanza uccide voto di scambio” : “Se abbiamo deciso di investire nel Reddito di cittadinanza e nella quota 100, lo abbiamo fatto perché queste misure sono fondamentali per la tenuta sociale dell’Italia”. Così Luigi di Maio in un video diffuso su facebook in vista dell’esame della Manovra da parte dell’Unione Europea. “Dialoghiamo con tutti – ha aggiunto – ma non torniamo indietro perché quello che era da fare va fatto. Adesso andiamo ...

Dal rapporto con l'Europa alle critiche alla stampa : quando Fico si smarca da Di Maio : Due esponenti della stessa forza politica, M5s, che si distinguono tra loro per strategie e dichiarazioni. Da una parte Luigi Di Maio, leader politico pentastellato e vicepremier nel governo giallo verde di Giuseppe Conte; dall'altra ...

Di Maio : 'Cruciale confrontarsi con Europa e mercati'. Fico : 'Abbassare i toni' : Il premier Conte annuncia per stasera un nuovo vertice a Palazzo Chigi e domani la cabina di regia per fare il punto sulla manovra insieme alle aziende partecipate -

Def - Di Maio e Salvini : 'L'Europa è finita dopo le elezioni di Maggio prossimo' : ...a margine della lettera inviata ieri dal vice presidente della Commissione europea Vladis Dombrovskis e dal commissario agli Affari economici Pierre Moscovici in risposta al ministro dell'Economia ...

Di Maio : Ue e media vogliono farci cadere - mercati vogliono più bene all'Italia dell'Europa : 'Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile, ma piu' fanno cosi' e piu' ci compattano': lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio,...