De Magistris | ' Meteo | la Regione lascia sindaci con il cerino in mano'

Maltempo Napoli - de Magistris : le allerte meteo “molto spesso sono assai generiche” : “Le allerte meteo della Protezione Civile non sono mai molto dettagliate e molto spesso sono assai generiche. A volte leggendole ti assale l’inquietudine, scrivono due righe e non ci sono indicazioni, specifiche, orari e si affida al sindaco e alle sue capacita’ empiriche di valutare che cosa fare. Valuteremo di volta in volta ma il mio ordine è alzare l’asticella della prevenzione in caso di allerte meteo significative. ...