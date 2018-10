De Laurentiis vs Alciato | «Mi spiace che lei sia juventino» - VIDEO

Serie D - De Laurentiis chiede tempo : “I calciatori sono arrivati ieri” : Luigi De Laurentiis, presidente della neonata Ssc Bari, chiede pazienza alla piazza pugliese: “I giocatori sono arrivati ieri in citta’ e c’e’ stato il primo allenamento. Dateci il tempo di mettere insieme anche il campo, lavoriamo con la ditta De Grecis per questo“. Si trattava della prima uscita ufficiale da presidente del Bari per Luigi De Laurentiis che ha presenziato all’inaugurazione della mostra ...