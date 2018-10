Davide Casaleggio | tra democrazia partecipata e blockchain | “Alcuni diritti cambieranno”

Secondo Davide Casaleggio i diritti passano dalla 'blockchain' : Roma, 22 ott., askanews, - 'Quest'anno con il governo qualcosa effettivamente è cambiato, però non è cambiato il valore dell'attivismo e della partecipazione'. Lo ha detto Davide Casaleggio in una ...

Davide Casaleggio : "Tra 10 anni il Movimento potrebbe essere inutile" : Credo sia responsabile portare avanti questo progetto con una forza politica che comunque ha ricevuto i suoi voti, è da rispettare per questo ed è necessaria per la formazione di questo governo'.

Davide Casaleggio : "Tra 10 anni il Movimento ?potrebbe essere inutile" : Davide Casaleggio fissa già la data di scadenza del Movimento Cinque Stelle. Il garante del Movimento Cinque Stelle di fatto chiude la kermesse dei grillini al Circo Massimo parlando della "fine" dell'esperienza M5s già tra dieci anni: "Mi piace citare una frase che diceva sempre mio padre: sarà una lunga marcia. Abbiamo sempre fatto tutto per passi. Per quello non abbiamo corso alle Politiche nel 2008 nonostante ci fosse già un forte consenso ...

Davide Casaleggio ha chiesto 15 giorni di proroga per adeguare la piattaforma Rousseau alle richieste del Garante della privacy : Davide Casaleggio – che tramite la Casaleggio Associati è proprietario del Movimento 5 Stelle e controlla la piattaforma online usata dal partito, “Rousseau” – ha chiesto al Garante per la privacy una proroga per adeguare la piattaforma a quanto deciso più di The post Davide Casaleggio ha chiesto 15 giorni di proroga per adeguare la piattaforma Rousseau alle richieste del Garante della privacy appeared first on Il Post.

Beppe Grillo "lascia" il M5s/ Ultime notizie - il simbolo passa a Davide Casaleggio : strappo definitivo? : Beppe Grillo "lascia" il M5s. Ultime notizie, il simbolo passa a Davide Casaleggio: strappo definitivo? Ecco la goccia che ha fatto traboccare il vaso(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:10:00 GMT)

Davide Casaleggio : "Non dobbiamo salvaguardare l'occupazione - ma i sogni delle persone" : "Non dobbiamo salvaguardare l'occupazione in sé, ma i sogni delle persone. dobbiamo redistribuire il reddito". Così Davide Casaleggio intervenendo a un convegno a Roma.Il leader M5S ha raccontato un aneddoto con protagonista il guru del neoliberismo Milton Friedman, economista Usa premio Nobel nel 1976."Lo portarono a vedere un cantiere dove gli operai scavavano con le pale - ha riferito Casaleggio - e Friedman chiese ...

Manovra - Davide Casaleggio : "Deficit sarà scaricato su nuove generazioni? Vostri punti di vista. Io sono contento" : "Se il deficit sarà scaricato sulle future generazioni? Questi sono Vostri punti di vista". Poca voglia di parlare ai cronisti per il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Roma ...

Davide Casaleggio : "Garantire diritti digitali è una priorità"/ Ultime notizie M5s : "Bisogna investire" : Davide Casaleggio: "Garantire diritti digitali è una priorità". Ultime notizie M5s, l'imprenditore è d'accordo con Luigi Di Maio: "Bisogna investire".(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:59:00 GMT)

La democrazia diretta da Davide Casaleggio : Davide Casaleggio torna a parlare del futuro della democrazia e lo fa con un lungo post sul blog delle stelle. Se è vero che i cambiamenti non si possono arrestare, dice il figlio del fondatore del M5s, allora neppure la partecipazione dei cittadini alla vita politica può più fermarsi, ora che grazi

Davide Casaleggio : “La democrazia diretta è il futuro. La piattaforma Rousseau non è una moda passeggera” : Solo a luglio scorso aveva provocato gli attacchi delle opposizioni in Parlamento dichiarando che “il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile”. Ora Davide Casaleggio sul Blog delle Stelle rilancia con quella che per lui è da sempre la battaglia centrale per il Movimento 5 stelle: la partecipazione in rete. Il figlio del cofondatore del Movimento e presidente dell’associazione Rousseau (l’organo che ...