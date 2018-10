ilfattoquotidiano

: DatAfrica, la mostra di Eni al MAXXI di Roma: luci e ombre del continente africano in cifre, tra mappe interattive… - FQMagazineit : DatAfrica, la mostra di Eni al MAXXI di Roma: luci e ombre del continente africano in cifre, tra mappe interattive… - Cascavel47 : DatAfrica, la mostra di Eni al MAXXI di Roma: luci e ombre del continente africano in cifre, tra mappe interattive… - FlaviaYouth : RT @eni: Accesso all’energia nel grande continente: i vincitori del contest #MakeInAfrica si incontrano alla mostra DatAfrica del @MAXXI ??… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Tra cent’anni, due persone su cinque saranno nate in Africa. E saranno giovani, perché ilnero ospiterà la maggior parte dei ragazzi sotto i vent’anni: due milioni e mezzo, contro i 500mila previsti in Europa. I numeri da soli non bastano a raccontare un, ma sicuramente danno una fotografia precisa: questo è lo scopo diorganizzata da Eni che racconta il futuro dell’Africa per istantanee successive, attraverso cifre e statistiche. Un allestimento visitabile fino al 4 novembre nel corner del– Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, in tandem con ladi arte contemporanea African Metropolis. Unasenza foto, quadri o video, ma interamente costituita da grafici, mappe, diagrammi. Su una parete, un globo terrestre pulsa di luce blu e si trasforma sotto gli occhi degli spettatori. Il percorso si svolge in un ...