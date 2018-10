Dalla moda all' alimentare | il made in Italy in mani straniere

Wanda Ferragamo è morta : lutto nella moda/ Ultime notizie : Dalla campagna ai salotti più lussuosi : Wanda Ferragamo è morta: lutto nel mondo della moda per la scomparsa della vedova di Salvatore, fondatore del celebre marchio. dalla campagna ai salotti più importanti della moda.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 08:36:00 GMT)

YouTube permetterà di vedere i dettagli del video Dalla modalità a schermo intero : In questi mesi YouTube sta introducendo novità interessanti, dopo che non c’erano state novità sostanziali per forse troppo tempo. Infatti dopo l’arrivo del mini player, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, sta per arrivare leggi di più...

La moda Dalla parte dei piccoli della Namibia : Dagli smoking appartenuti al Presidente americano John Kennedy ai capi dello Scià di Persia passando per i vari 007. Sono in tutto 70 – 40 da uomo e 30 da donna – i capi che compongono la collezione privata di Roberto Prili di Rado, eccezionalmente in mostra dal 19 al 21 ottobre presso la Biblioteca Angelica di Roma a sostegno dei progetti che la cooperazione internazionale HumaCoo sta portando avanti nell’area di Opuwo, in Namibia e ...

Niente campagna e il debutto della modalità battle royale : Call of Duty : Black Ops 4 promosso Dalla critica? : Niente campagna single-player e il debutto nella serie di una modalità battle royale. Non sappiamo se tutti i Call of Duty del futuro saranno così ma Call of Duty: Black Ops 4 è sicuramente una piccola rivoluzione per uno dei franchise di maggior successo della storia dei videogiochi.Anche e soprattutto per questo motivo la curiosità nei confronti dell'accoglienza che il gioco avrebbe potuto ricevere era parecchia. In attesa della nostra ...

Reportage Dalla Istanbul Fashion Week 2018 alla scoperta dei nuovi talenti della moda turca : È questo il caso della Istanbul Fashion Week con il suo evento targato Mercedes-Benz, che è partner di importanti eventi di moda nel mondo. Oggi Mercedes-Benz è presente in oltre 60 piattaforme, che ...

Giù le mani Dalla moda italiana : Qualcuno dice che è una maniera subliminale e molto sottile di aderire alla politica dell'America First di Donald Trump. Altri sostengono che invece sono i cinesi, grandi creditori del governo americano, a pretendere aiuto dai loro debitori nella lunga marcia intrapresa anni fa per togliere all'Italia il primato delle produzioni di alta qualità. Sta di fatto che il New York Times ha pubblicato una lunga ed esauriente inchiesta sulle ombre del ...