Dalla manovra ai migranti | Kurz e i sovranisti «nemici» di Salvini

Manovra - lettera Roma ricevuta Dalla Ue : 12.20 Il ministro dell'Economia Tria ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal commissario Moscovici. La Commissione l'ha appena ricevuta, come previsto entro mezzogiorno.

Bankitalia : Dalla fiducia di investitori e risparmiatori peserà l'efficacia della manovra di bilancio : ' La manovra determinerebbe, nelle valutazioni ufficiali, un significativo stimolo all'economia . L'effettiva intensità di questi effetti dipenderà dal disegno, dalla tempistica e dalle modalità di ...

Manovra - Boccia : “Scivolone di Di Maio ma problema non è lui. Norma salva-evasori è grave e inserita Dalla Lega” : “Di Maio ieri ha avuto una scivolata, ha sbagliato nel chiedere conto in tv di una cosa che aveva tutto il diritto di pretendere da vicepremier in un vertice di governo. Ha sbagliato, l’ha fatto male e penso si sia già pentito. Annunciare di volersi rivolgere alla procura quando si è uno dei massimi esponenti dell’esecutivo dà il senso della sua inadeguatezza“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio ...

Multe vecchie fino a mille euro cancellate Dalla manovra : «Salvati i disonesti» : «dalla bozza della manovra finanziaria emerge la ?bonifica? anche delle ?Multe? stradali non pagate (fino a 1.000 euro) e delle tasse di circolazione non pagate...

L'ira degli industriali traditi Dalla manovra. E Salvini si dà alla fuga : Sarà pure convinto, Matteo Salvini, quando celebra il manovrone a colpi di condoni, assegni di mantenimento e pensioni anticipate a pioggia definendolo 'una vittoria degli italiani'. Ma certo non ne è ...

Manovra - 4 miliardi di coperture da banche e assicurazioni. Dalla pace fiscale solo briciole : 180 milioni l’anno : La Manovra per il 2019 sarà più magra di quanto calcolato una settimana fa dal ministro dell’economia Giovanni Tria: 33,5 miliardi di maggiori spese contro i 37 annunciati. Questo perché le coperture, al netto dei 21,8 miliardi di deficit aggiuntivo, si fermano sotto i 12 miliardi contro i 15 sperati. E dalle tabelle del Documento programmatico di bilancio inviato lunedì notte alla Commissione europea emerge che il grosso arriverà da non ...

Pensioni - cosa prevede la “quota 100” prevista Dalla manovra fiscale : Inps (Vincenzo Livieri – LaPresse) Nella manovra fiscale firmata Lega-Movimento 5 Stelle approvata dal Consiglio dei ministri è stata varata anche una misura per superare definitivamente la legge Fornero sulle Pensioni. Il nuovo testo prevede quella che è stata definita “quota 100”, calcolata a partire da una somma di 62 anni d’età e 38 anni di contributi versati, per andare in pensione. Peraltro, la base contributiva dei 38 anni è da ...

Dalla Rc Auto ai "medici furbi" : cosa cambia con la manovra : La manovra comincia a prendere forma. I punti principali che entreranno nella legge di Bilancio sono stati sostanzialmente confermati: via alla quota 100 a partire da febbraio (e non più da aprile) e semaforo verde alle sforbiciate sugli assegni d'oro che porteranno a copertura circa un miliardo in tre anni. Ma nella manovra di fatto ci sono anche novità su altri fronti. Uno su tutti quello sulla Rc Auto. Il governo porterà nella manovra la "Rc ...

Alberto Bagnai contro Bankitalia : 'Resti fuori Dalla politica - non ci sono motivi per cambiare la manovra' : ' Bankitalia resti fuori dalla politica ', avverte Alberto Bagnai , l'economista della Lega, che si è fatto paladino del governo e ha criticato Palazzo Koch per il giudizio negativo sul def. Il presidente della commissione finanze ...

Bankitalia : «Dalla manovra effetti modesti - spread pesa su famiglie e risparmio. Sulle pensioni non tornare indietro». Di Maio : «Si presenti alle elezioni» : «L'aumento dei trasferimenti correnti» per reddito di cittadinanza e pensioni «così come gli sgravi fiscali, tendono ad avere effetti congiunturali modesti e...

Pensioni - Bankitalia : «Non si smonti la Fornero». E sul Def : «Dalla manovra crescita modesta» : Anche il Fmi taglia le stime del pil in Italia: +1,2% nel 2018 e +1% nel 2019. E sulle Pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Previsioni da rivedere, confidiamo in una crescita superiore»