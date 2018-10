Dal bagarinaggio al suicidio di Bucci | l’inchiesta shock di Report che svela i retroscena

sportfair

(Di martedì 23 ottobre 2018) Serviziodiche mette a nudo segreti esul tanto discusso rapporto fra la Juventus e la ‘ndrangheta: emergono verità sconcertanti Tutta l’Italia del pallone davanti alla tv, non di certo per uno scialbo Sampdoria-Sassuolo (senza nulla togliere al posticipo di Serie A), ma per seguire il tanto atteso servizio disull’indagine Alto Piemonte e i rapporti tra Juventus e ‘ndrangheta. Ilage della trasmissione di Rai3 ha messo a nudo verità sconcertanti, segreti esu alcuni fatti che, purtroppo, legano sport e malavita. Il servizio ci riporta indietro nel 2013, precisamente il 21 aprile, quando allo stadio della Juventus viene esposto uno striscione “Gobbi”. Niente di strano all’apparenza, ma non per l’antimafia che indica in quel gesto l’inizio dei rapporti fra la ‘ndrangheta e i tifosi ...