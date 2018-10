Cucchi | per i depistaggi c' è un altro carabiniere indagato | è un ufficiale

Cucchi - inchiesta per falso : altro ufficiale dei carabinieri indagato : Segui su affaritaliani.it

Un altro ufficiale dei carabinieri è indagato per la morte di Cucchi : Roma, 22 ott., askanews, - Un altro ufficiale dei carabinieri è indagato nell'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi. Secondo quanto si è appreso a piazzale Clodio ad essere coinvolto, adesso, è il ...

Processo Stefano Cucchi : inchiesta per falso/ Video Le Iene - indagato un altro carabiniere : è un ufficiale : Stefano Cucchi, Video Le Iene: parla l'ex moglie di un carabiniere accusato del pestaggio. “Quante glIene abbiamo date a quel drogato”, ha dichiarato a Pablo Trincia(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 17:01:00 GMT)

Morte Stefano Cucchi - indagato un altro carabiniere nell'inchiesta per falso : Si tratta di Luciano Soligo, all'epoca dei fatti comandante della compagnia Talenti Montesacro. Nell'indagine della procura di Roma sono già indagati per falso ideologico il luogotenente Massimiliano Colombo e il carabiniere Francesco Di Sano che nel corso del processo ha dichiarato di aver dovuto, dopo un ordine gerarchico, modificare il verbale su Cucchi.Continua a leggere

Cucchi : inchiesta per falso - indagato un altro carabiniere : C'è un nuovo indagato nel nuovo filone di inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi in cui si procede per falso. Si tratta del maggiore Luciano Soligo, allora comandante della compagnia Talenti ...

Caso Cucchi - ancora un carabiniere indagato per falso : Roma, 22 ott., Adnkronos, - C'è un altro carabiniere indagato nel filone di inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi in merito ai depistaggi per coprire il pestaggio subito dal geometra 31enne. Si ...

Caso Cucchi - ancora un carabiniere indagato per falso : Roma, 22 ott. (Adnkronos) - C’è un altro carabiniere indagato nel filone di inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi in merito ai depistaggi per coprire il pestaggio subito dal geometra 31enne. Si tratta del maggiore Luciano Soligo, all’epoca dei fatti, nel 2009, comandante della compagnia Talenti Mo

Caso Cucchi - ancora un carabiniere indagato per falso : C'è un altro carabiniere indagato nel filone di inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi in merito ai depistaggi per coprire il pestaggio subito dal geometra 31enne. Si tratta del maggiore Luciano ...

Conte e Grillo chiudono Italia 5 Stelle. Bonafede : “Che piacere bloccare legge su intercettazioni”. Trenta : “Verità per Cucchi” : Ha aperto Luigi Di Maio, chiude Italia 5 stelle al Circo Massimo Beppe Grillo. La seconda giornata della manifestazione dei 5 stelle è dedicata alle agorà, ma soprattutto agli interventi dei big dal palco. Ci sono il ministro della Cultura e la ministra delle Difesa, ma debutta anche il premier Giuseppe Conte per la prima volta di fronte agli attivisti a 5 Stelle. Tra un intervento e l’altro è salito sul palco Cristiano De Andrè che ha ...

Italia 5 stelle - Giuseppe Conte e Beppe Grillo chiudono la manifestazione. Trenta : “Verità per Cucchi è impegno di Stato” : Ha aperto Luigi Di Maio, chiude Italia 5 stelle al Circo Massimo Beppe Grillo. La seconda giornata della manifestazione dei 5 stelle è dedicata alle agorà, ma soprattutto agli interventi dei big dal palco. Ci sono il ministro della Cultura e la ministra delle Difesa, ma debutta anche il premier Giuseppe Conte per la prima volta di fronte agli attivisti a 5 stelle. Tra un intervento e l’altro è salito sul palco Cristiano De Andrè che ha ...

Vicesindaco Lega attacca Ilaria Cucchi su Facebook/ Venezia - “scuse a famiglie drogati ‘per colpa’ di Stefano” : Ilaria Cucchi, Vicesindaco Lega a Venezia attacca su Facebook la sorella di Stefano: "chiederà scusa alle famiglie dei drogati per lo spaccio del fratello?". Polemiche su Colle e Lega(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:46:00 GMT)

Ilaria Cucchi - Salvini : nessuna tolleranza per chi la minaccia : Roma, 21 ott., askanews, - 'I leghisti non minacciano e non sono violenti. nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a ...

Cucchi : Salvini - nessuna tolleranza per chi minaccia : "I leghisti non minacciano e non sono violenti. nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero"...

Salvini : nessuna tolleranza per chi minaccia Ilaria Cucchi : Roma, 21 ott., askanews, - 'I leghisti non minacciano e non sono violenti. nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a ...