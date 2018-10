Cucchi | nessun indagato fra vertici Arma

Ilaria Cucchi - Salvini : nessuna tolleranza per chi la minaccia : Roma, 21 ott., askanews, - 'I leghisti non minacciano e non sono violenti. nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a ...

Cucchi : Salvini - nessuna tolleranza per chi minaccia : "I leghisti non minacciano e non sono violenti. nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero"...

Salvini : nessuna tolleranza per chi minaccia Ilaria Cucchi : Roma, 21 ott., askanews, - 'I leghisti non minacciano e non sono violenti. nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a ...

Ilaria Cucchi - Salvini : nessuna tolleranza per chi la minaccia : Roma, 21 ott. , askanews, - "I leghisti non minacciano e non sono violenti. nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a ...

Insulti e minacce a Ilaria Cucchi. Salvini : "Nessuna tolleranza" : ''I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero''. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, reagisce in questo modo che la sorella di Stefano Cucchi ha denunciato di essere minacciata sui social anche da ''simpatizzanti della Lega''.L'allarme lanciato da Ilaria Cucchi"Stiamo ricevendo una ...

Salvini replica a Ilaria Cucchi : "I leghisti non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi la minaccia" : "I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero". Lo dice il responsabile dell'Interno Matteo Salvini, dopo che la sorella di Stefano ha denunciato di essere minacciata sui social anche da "simpatizzanti della Lega".

Caso Cucchi - Ilaria : minacce su social - ho paura ma nessuno fa niente : 'Auguri morte da simpatizzanti Lega e sedicenti poliziotti e cc' scrive la sorella di Stefano su Facebook - "Stiamo ricevendo una serie impressionante di insulti, minacce ed auguri di morte da profili ...

Ilaria Cucchi : nessuna intenziona a candidarmi sindaco di Roma : Roma – “Mia candidatura a sindaco di Roma? Non ho alcuna intenzione di candidarmi. Non so cosa faro’ nel mio futuro, voglio solo portare avanti questa battaglia”. Lo dice Ilaria Cucchi a Circo massimo su Radio capital.

Ilaria Cucchi contro generale Nistri : “Vuole punire chi ha parlato”/ Ministro Trenta : “Nessuno sproloquio” : Stefano Cucchi, la sorella Ilaria incontra Ministro Trenta. Ultime notizie, scontro con il generale Nistri: "sproloquia e intende colpire i carabinieri che hanno parlato al processo"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:01:00 GMT)

Cucchi : Trenta - nessuno sproloquio Nistri : ANSA, - ROMA, 18 OTT - "Il Comandante dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri non ha portato avanti alcun sproloquio e non ha manifestato nei confronti di nessuno pregiudizi punitivi. Ero presente, ...

A Brindisi appare uno striscione contro Francesco Tedesco - il carabiniere imputato nel caso Cucchi. "Infame - per te nessuna pietà" : Sono in corso a Brindisi le indagini della Digos per identificare gli autori di uno striscione offensivo contro Francesco Tedesco, il carabiniere imputato nel caso di Stefano Cucchi, che ha fatto rivelazioni importanti sulla responsabilità di due colleghi, rese note solo nei giorni scorsi.Lo striscione è comparso nella notte tra sabato e domenica sul cavalcavia De Gasperi, a Brindisi. Tedesco è originario della città ...

STEFANO Cucchi - STRISCIONE CONTRO CARABINIERE TEDESCO/ “Per te nessuna pietà - sei la vergogna della città” : STEFANO CUCCHI, il generale Nistri “L’Arma si scusa”. Il comandante dei carabinieri annuncia “Prenderemo provvedimenti, ma l'Arma non ha perso dignità"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:27:00 GMT)

Caso Cucchi - Ilaria : 'Nessuno accusa l'Arma dei carabinieri ma le singole persone' | : "Mio fratello ha vissuto un vero e proprio calvario ed è morto in condizioni disumane". Così Ilaria Cucchi, dopo la svolta nel processo per la morte di Stefano "Chi ha detto il falso è responsabile di ...

Caso Cucchi - la rabbia di Brindisi contro il militare Tedesco : “Per l’infame nessuna pietà” : Nella notta è apparso una scritta contro il carabiniere Francesco Tedesco, che partecipò al pestaggio che portò alla morte Stefano Cucchi: "Per l'infame nessuna pietà, sei la vergogna della città". Lo striscione è stato poi rimosso dalla Digos.Continua a leggere