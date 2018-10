Cucchi | indagato un ufficiale | è l' ex comandante della compagnia di Roma Talenti

Caso Cucchi - c'è un altro carabiniere indagato per falso : C'è il primo ufficiale dei carabinieri indagato nel nuovo filone di indagine per la morte di Stefano Cucchi. Si tratta del tenente colonnello Luciano Soligo che nell'ottobre del 2009 era comandante della compagnia Talenti Montesacro. Si tratta della terza iscrizione nell'indagine, avviata nel giugno scorso, dove si procede per il reato di falso. Con Soligo nei giorni scorsi sono stati iscritti nel registro degli indagati anche il ...

Morte Stefano Cucchi - indagato un altro carabiniere nell'inchiesta per falso : Si tratta di Luciano Soligo, all'epoca dei fatti comandante della compagnia Talenti Montesacro. Nell'indagine della procura di Roma sono già indagati per falso ideologico il luogotenente Massimiliano Colombo e il carabiniere Francesco Di Sano che nel corso del processo ha dichiarato di aver dovuto, dopo un ordine gerarchico, modificare il verbale su Cucchi.Continua a leggere

Cucchi : indagato ex comandante compagnia Talenti Montesacro : C'è anche il maggiore dei carabinieri Luciano Soligo, già comandante della compagnia Talenti - Montesacro, tra gli indagati nella nuova inchiesta del pm Giovanni Musarò sui falsi verbali e sui depistaggi legati al pestaggio in caserma cui fu sottoposto Stefano Cucchi poche ore dopo essere stato arrestato per droga. L'inchiesta chiama in causa anche il luogotenente Massimiliano Colombo (comandante ...

