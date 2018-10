Cucchi : indagato ex comandante compagnia Talenti Montesacro : C'è anche il maggiore dei carabinieri Luciano Soligo, già comandante della compagnia Talenti - Montesacro, tra gli indagati nella nuova inchiesta del pm Giovanni Musarò sui falsi verbali e sui ...

Caso Cucchi - indagato altro carabiniere : 15.55 Nel nuovo filone d'inchiesta sul Caso Cucchi, in cui si procede per falso,c'è un altro indagato. E' un maggiore dei carabinieri all'epoca comandandante della Compagnia Talenti-Montesacro,Roma In questa indagine sono già indagati per falso ideologico il luogotenente M. Colombo (comandante della Stazione Tor Sapienza) e il carabiniere scelto F. Di Sano che, nel processo a carico di altri 5 militari, ha dichiarato di aver dovuto modificare ...

Caso Cucchi - l’indagine sui falsi risale le gerarchie : indagato il maggiore Soligo : C’è un altro carabiniere indagato nel filone di inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi in merito ai depistaggi per coprire il pestaggio subito dal geometra 31enne. Si tratta del maggiore Luciano Soligo, all’epoca dei fatti, nel 2009, comandante della compagnia Talenti Montesacro dalla quale dipendeva la stazione Tor Sapienza, il cui comandante Massimiliano Colombo è già indagato con la stessa ipotesi di reato. In questo nuovo filone in ...

Caso Cucchi - ancora un carabiniere indagato per falso : C'è un altro carabiniere indagato nel filone di inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi in merito ai depistaggi per coprire il pestaggio subito dal geometra 31enne. Si tratta del maggiore Luciano ...

Cucchi : nessun indagato fra vertici Arma : ANSA, - ROMA, 22 OTT - Il generale dei carabinieri Vittorio Tomasone, il colonnello Alessandro Casarsa e il maggior Paolo Unali "non sono indagati nell'ambito della nuova inchiesta sulla morte di ...

Cucchi : Cc sentito per 7 ore - indagato : 22.04 Interrogatorio fiume per il luogotenente Colombo, comandante della Stazione Tor Sapienza, indagato per falso ideologico nell'ambito del nuovo filone legato alla morte di Stefano Cucchi. Colombo è stato tirato in ballo dal carabiniere scelto Di Sano che ha dichiarato di aver dovuto, dopo un ordine gerarchico, modificare il verbale sullo stato di salute di Cucchi quando fu portato a Tor Sapienza dalla caserma Casilina. Il comandante ...

Cucchi : ascoltato per sette ore carabiniere indagato per falso : Interrogatorio fiume oggi in Procura per luogotenente Massimiliano Colombo, il comandante della Stazione Tor Sapienza indagato per falso ideologico nell'ambito del nuovo filone legato alla morte di ...

Roma - Cucchi - sentito per sette ore il carabiniere indagato per falso : Si tratta del comandante della stazione Tor Sapienza, tirato in ballo dal carabiniere scelto Francesco Di Sano. Potrebbe aver riferito al magistrato chi gli impartì l'ordine di cambiare il verbale sullo stato di salute di Stefano