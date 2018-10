Crollo | Autostrade | «Dai monitoraggi nessun motivo di allarme o urgenza»

Crollo - Autostrade : «Dai monitoraggi : Secondo Aspi i risultati dei test sullo stato di efficienza degli stralli non avevano destato preoccupazione. «L’intervento di retrofitting è stato svolto nel rispetto delle norme»

Crollo di ponte Morandi - Autostrade : : In una nota Aspi esprime «sconcerto per quanto ricostruito nell’inchiesta: accuse infondate e conclusioni pregiudiziali»

Crollo Ponte Morandi - Autostrade avvia erogazione nuovo contributo a famiglie : Autostrade per l'Italia ha avviato da oggi 10 ottobre l'erogazione di un nuovo contributo economico a fondo perduto a favore delle famiglie che, nelle ore immediatamente successive al Crollo del Ponte ...

Crollo ponte a Genova - gip riapre parte strada sotto moncone - Sfollati : 'Meglio far ricostruire ad Autostrade' : Via 30 Giugno a Genova, la strada che passa sotto il ponte Morandi , può riaprire. Lo ha deciso il gip Angela Nutini che ha accolto la richiesta del Commissario per l'emergenza e presidente della ...

Crollo ponte - Antitrust : ok stop Autostrade - sì altri concessionari : L'esclusione delle società concessionarie di strade a pedaggio dalla ricostruzione del ponte di Genova "sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al ...

Crollo ponte Morandi : scontro Mit-Autostrade : Sulle reponsabilità del Crollo continua lo scontro : Secondo la commissione ministeriale, la concessionaria sapeva del degrado ma ha speso poco -

Ponte Morandi - nessuna manomissione dei filmati di Autostrade. La polizia diffonde il video integrale prima del Crollo : Immortalano il Ponte Morandi poco prima del crollo le nuove immagini, riprese dalle telecamere di Autostrade, diffuse questa mattina dalla Questura di Genova. Il video va dalle 11.32 alle 11.36 dello scorso 14 agosto: si vedono le auto e i camion, provenienti da entrambi i sensi di marcia, transitare sul viadotto, sotto la pioggia e il cielo sempre più scuro. La diffusione giunge dopo le polemiche su una possibile manomissione del video ...

La commissione accusa Autostrade : «Rischio Crollo del ponte era evidente» : Pubblicata sul sito del ministero dei Trasporti la relazione della commissione ispettiva che evidenzia mancanze e omissioni della manutenzione di Autostrade per l’Italia

Ponte Morandi - la Commissione 'Crollo dovuto a struttura - non a stralli. Autostrade ha minimizzato gravità della situazione' : Il rischio di crollo del Ponte Morandi a Genova era evidente già negli anni scorsi, e ancor più lo era nel progetto di retrofitting di Autostrade del 2017. Eppure il concessionario ha sottovalutato l'...

Così la Commissione accusa Autostrade per il Crollo del ponte Morandi : Roma, 25 set., askanews, - Omissioni da parte di Autostrade per l'Italia sui segnali di criticità rilevati sul ponte Morandi, il cui crollo ha causato la morte di 43 persone lo scorso 14 agosto. Lo ...

Crollo ponte Morandi : nessuno studio in 14 anni/ Ultime notizie Genova : Autostrade ignorò preoccupazioni : Crollo ponte Morandi: nessuno studio in 14 anni. E' quanto emerso dalle indagini in corso sulla tragedia di Genova. I segnali di preoccupazione ignorati da Autostrade.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 09:44:00 GMT)

Ponte Morandi - contributi ‘senza più nulla a pretendere’ : così Autostrade ci prova con alcuni dei sopravvissuti al Crollo : “Il sottoscritto… dichiara che per effetto degli eventi verificatisi in data 14 agosto 2018, relativi al cedimento di una sezione del Viadotto Polcevera, ha dovuto/dovrà sostenere urgenti spese per la perdita parziale/totale del veicolo… chiede il contributo economico per un importo di euro… dichiara al ricevimento di detta somma di non avere più nulla a che pretendere per il suindicato evento”. La formula ambigua e ...

Ponte Morandi - Autostrade : seconda tranche di contributi per cittadini colpiti dal Crollo : Teleborsa, - A partire da domani mattina 20 settembre presso i due Punti di Ascolto, allestiti da Autostrade per l'Italia in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria, la società ...