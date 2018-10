Cristiano Ronaldo | ' Nulla mi turba | la verità alla fine verrà fuori'

Juventus - Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro/ “Nulla mi turba : verità verrà fuori. Sono un uomo felice” : Juventus, Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro: “Nulla mi turba, la verità verrà fuori. Sono un uomo felice”. L'attaccante interviene in conferenza stampa in vista del Manchester United(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:23:00 GMT)

Cristiano Ronaldo - la fidanzata Georgina s'è fatta bionda : Dicono che quando una donna sposata o fidanzata rivoluzioni il suo look in modo radicale, non sia un buon segno. Fatto sta che, con Cristiano Ronaldo sotto accusa per il presunto stupro nei confronti ...

Cristiano Ronaldo torna sul caso del presunto stupro : “io sono un esempio!” : Cristiano Ronaldo ha parlato del ben noto caso Mayorga, relativo alle accuse di stupro da parte della donna nei confronti del calciatore della Juventus “Abbiamo rilasciato una dichiarazione un paio di settimane fa. Mi sento fiducioso nel lavoro dei miei avvocati, ho persone che si occupano di questi aspetti. Poi la verità verrà fuori“. L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, si esprime così sull’accusa di ...

Raffaella Fico ed Alessandro Moggi in crisi? Colpa delle dichiarazioni dell’ex di Balotelli su Cristiano Ronaldo : Raffaella Fico si è prestata al commento del caso che sta coinvolgendo Cristiano Ronaldo ed ora rischia di mettere in crisi il suo rapporto con Alessandro Moggi Stanno insieme da circa due anni, ma ora pare che il loro rapporto sia in crisi dopo le dichiarazioni di Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo. L’ex di Mario Balotelli, da qualche tempo fidanzata con Alessandro Moggi, ha detto la sua opinione su l’altro suo ex fidanzato ...

Stupro Cristiano Ronaldo - il fratello dell’attaccante allo scoperto! : Stupro Cristiano Ronaldo – L’attaccante Cristiano Ronaldo continua ad essere grande protagonista con la maglia della Juventus, il portoghese è andato in gol nel pareggio contro il Genoa ed adesso si prepara ad affrontare in Champions League la sua ex squadra, il Manchester United. Ma continuano a pesare le voci sul presunto Stupro nei confronti di una donna, il fratello di Ct7 ha deciso di uscire allo scoperto. Hugo Aveiro ha ...

Raffaella Fico in crisi con Moggi per colpa di Cristiano Ronaldo : La showgirl Raffaella Fico sarebbe in crisi con Alessandro Moggi, perché non avrebbe molto gradito le parole che ha detto la showgirl riguardo Cristiano Ronaldo. La Fico ha rilasciato un’intervista a ‘Matrix’, dove è intervenuta per “dove è intervenuta per difendere il calciatore dalle accuse di presunte molestie. Raffaella Fico è stata legata sentimentalmente con il calciatore e ha detto che Ronaldo come un vero e proprio ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - parla il fratello di CR7 : “mio fratello è un eroe” : Hugo Aveiro, fratello di Cristiano Ronaldo, parla dello scandalo sessuale che porta il nome del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, come ormai tutti sanno, è accusato da Kathryn Mayorga di violenza sessuale. Nel 2009 a Las Vegas l’insegnante e modella statunitense avrebbe subito uno stupro nella stanza d’hotel in cui si sarebbe ritrovata insieme al calciatore della Juventus. Tanti sono coloro che hanno commentato della ...

La fidanzata di Cristiano Ronaldo si è fatta bionda… o forse no?! Georgina Rodriguez “inganna” i suoi follower : Georgina Rodriguez inganna sui social i suoi follower: la fidanzata di Cristiano Ronaldo si è fatta bionda, ma poi svela la verità “Test di nuovi look nel mondo virtuale. Cosa ne pensi? Bionda o bruna? / Sogni d’oro … “. Così Georgina Rodriguez rivela la verità sui capelli biondi nella foto pubblicata in mattinata sui social. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo aveva pubblicato uno scatto in cui si ...

Raffaella Fico e Alessandro Moggi in crisi : c’entra Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo: Raffaella Fico e Alessandro Moggi non stanno più insieme? Il gossip Le recenti dichiarazioni di Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo hanno stupito il pubblico e scosso la vita privata della showgirl. Secondo alcuni pettegolezzi riportati da Today, la difesa della napoletana nei confronti del portoghese non sarebbe stata gradita da Alessandro Moggi, procuratore […] L'articolo Raffaella Fico e Alessandro Moggi in crisi: ...

Georgina Rodriguez cambia look : la fidanzata di Cristiano Ronaldo si fa bionda [FOTO] : Georgina Rodriguez si fa bionda: il cambio look della compagna di Cristiano Ronaldo La compagna di Cristiano Ronaldo è sempre più seguita e amata: i tifosi juventini, in particolar modo, apprezzano la dolce metà dell’attaccante portoghese. Bella e sensuale, la fidanzata di CR7 ha deciso di fare una ‘pazzia’: cambio di look per Georgina, che rimane sempre incantevole. “Ho fatto una pazzia! Sono diventata ...

Diretta Juve-Genoa in tivù su Sky : Cristiano Ronaldo sfida Piatek : Fra le partite più interessanti della nona giornata del campionato [VIDEO] di Serie A spicca senz'altro Juventus-Genoa. La sfida è in programma oggi pomeriggio alle ore 18.00 allo Stadium di Torino e sara' Diretta dall'arbitro La Penna. Sara' un match imperdibile che vedra' Cristiano Ronaldo misurarsi contro il talento del momento, Piatek. Per vedere la partita bisognera' essere clienti Sky. Dove vedere Juventus-Genoa in tv e in streaming: la ...

La Juve si ferma col Genoa dopo otto vittorie : Bessa agguanta Cristiano Ronaldo Ora Udinese-Napoli : live 0-2 : Bianconeri in vantaggio con una rete di rapina del portoghese (la 400ª nei 5 grandi campionati, record) e raggiunti al 67’ dopo una disattenzione

Cristiano Ronaldo nella storia : il primo a toccare 400 gol nei 5 campionati top : TORINO - Contro il Genoa Cristiano Ronaldo è finito di nuovo nel tabellino. Ha segnato il quinto gol in serie A con la maglia della Juve e, anche se non ha portato i tre punti, è stato ugualmente ...

La Juve si ferma col Genoa dopo otto vittorie : Bessa agguanta Cristiano Ronaldo Ora Udinese-Napoli : live 0-1 : Bianconeri in vantaggio con una rete di rapina del portoghese (la 400ª nei 5 grandi campionati, record) e raggiunti al 67’ dopo una disattenzione