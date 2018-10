Criptovalute | Bitcoin | prezzi stellari con principio di scarsità

Bitcoin - Stellar - Cardano o la sconosciuta Nimiq? Ecco svelate le Criptovalute migliori di fine anno : Si tratta di operatori con una certa competenza nel mondo delle criptovalute. A tutti è stata rivolta la stessa domanda: quali sono le criptovalute migliori da oggi alla fine dell'anno e quali sono i ...

Crollo Bitcoin - Goldman Sachs fa un passo indietro sulle Criptovalute : Continua l’annus horribilis per Bitcoin e le altre criptovalute, che in questo 2018 non sembrano in grado di proseguire con il forte trend ascendente del 2017. Le ultime notizie rivelano che Goldman Sachs, una delle principali banche d’affari al mondo, abbia rinunciato ad ogni progetto di scambio sull'”oro digitale”. Crollo criptovalute, Goldman Sachs rinuncia al Bitcoin? A lanciare l’indiscrezione – che ...

Bitcoin e Criptovalute - valori in picchiata. Lo spettro della bolla dot com : (Immagine: pixabay) Il valore delle criptovalute non è mai stato così basso. L’indice Crypto Compare Digital Asset 10, che registra il valore di Bitcoin e delle altre monete digitali, è in progressivo calo da gennaio e ha registrato un crollo di oltre l’80%. Un simile risultato negativo da molti analisti è considerato anche peggiore di quello registrato dopo lo scoppio della bolla speculativa delle dot com nel 2000, quando gli investitori ...

Bitcoin - le Criptovalute affondano : peggio della bolla internet di inizio 2000 : Crolla il valore delle criptovalute, dal Bitcoin a tutte le sue sorelle, dopo un rialzo stellare registrato negli anni scorsi. Un calo di valore peggiore di quello segnato con lo scoppia della bolla ...

Criptovalute : Bitcoin Vip - 7 celebrità che sono salite sul carro : 07/09/2018 19:30 Il Bitcoin dalla nascita ad oggi non è stata solo una criptomoneta per sviluppatori di tecnologia e per programmatori, ma anche per personaggi del mondo del cinema , dello sport e dello spettacolo. In tanti infatti, dichiarandolo, in questi anni sono saliti sul carro dell'oro digitale a vario titolo, con alterne fortune, e con usetheBitcoin.com che al riguardo ha ...

Bitcoin e Criptovalute - un tonfo da 20 miliardi : Brusco ribasso ieri a New York a seguito delle indiscrezioni, riportate da Business Insider, secondo cui la banca americana Goldman Sachs avrebbe messo in stand-by l’idea di aprire il trading desk sulle criptovalute per via di alcuni problemi normativi, circostanza – riferisce MarketWatch – che è coincisa con l’avvio di un calo del 10% nel giro di un’ora di alcune criptovalute, con Bitcoin – la più diffusa ...

Goldman Sachs getta la spugna sulle Criptovalute : bitcoin in caduta : Neanche una banca aperta ai prodotti innovativi come Goldman Sachs sembra in grado di entrare a livello ufficiale nel mondo delle criptovalute. Troppe le incertezze, soprattutto a livello regolamentare, con un conseguente eccesso di volatilità e di

2 modi per prevedere l’andamento di bitcoin e Criptovalute : (Immagine: pixabay) Si può prevedere l’andamento del mercato di bitcoin e criptovalute sul breve/medio periodo? Nel momento in cui il settore registra perdite di oltre 30 miliardi di dollari, la domanda è sicuramente di attualità. E qualcuno ha provato a dare una risposta. Stavolta non si tratta degli esegeti del bitcoin (o dei suoi accaniti detrattori). Ma di due economisti dell’Università di Yale: Aleh Tsyvinski e Yukun Liu, che hanno ...