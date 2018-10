Contro di noi quintali di fango Come Renzi ha chiuso la Leopolda

Renzi chiude la Leopolda : "Campagna d'odio Contro di noi. Il governo finirà sul patibolo" : 'No al governo con i Cinque Stelle perché la politica non sono le poltrone' 'Noi abbiamo detto di no' al governo Pd-M5s 'non per i popcorn, ma perché pensiamo che la politica sia passione, idealità, ...

Italia 5 stelle - Di Maio : “Il sistema è vivo e lotta Contro di noi e prova a impadronirsi dello Stato ogni giorno” : “Non perché siamo al governo abbiamo vinto”, ha detto Luigi Di Maio nel suo discorso di chiusura dal palco di Italia 5 stelle. “Il sistema è vivo e lotta contro di noi e prova a impadronirsi dello Stato ogni giorno. E noi dobbiamo impedirglielo comportandoci bene”. Parlando dal palco, il vicepremier 5 stelle ha poi illustrato il volantino con i venti punti del programma di cui 10, ha detto, sono già stati realizzati. ...

Grande Fratello Vip 2018/ Video - Martina Contro Eleonora Giorgi : "Noi stiamo dando un ottimo esempio" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Eva Henger torna ad attaccare Francesco Monte mettendo in dubbio il suo interesse per Giulia Salemi e non solo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:12:00 GMT)

Tecnoinvestimenti - approvata riorganizzazione societaria di Visura e Controllate : Tecnoinvestimenti fa sapere che gli organi deliberanti di Visura, società controllata di Tecnoinvestimenti, e delle sue controllate Lextel e ISI, Sviluppo Informatico, hanno approvato i progetti di ...

'Continuano gli insulti Contro di noi e Stefano' - Ilaria cucchi - : Roma, 15 ott., askanews, - 'Come prevedevo sono ripresi gli insulti gratuiti contro Stefano e la mia famiglia, ormai il prezzo da pagare è questo. Giovanardi, che non si rassegna all'anonimato, cade ...

Salvini : 'Contro di noi gente che non ha fatto una mazza per vent'anni' e attacca Fazio : Matteo Salvini non rinuncia ai suoi toni ruvidi. Lo fa quando c'è da battere i pugni sui tavoli europei, ma anche quando deve lanciare frecciate ai suoi avversari politici italiani o ad alcuni media che non sembrano essere molto teneri nei confronti della Lega e dell'attuale Governo con il Movimento Cinque Stelle. Nel corso di un incontro a Borgo Valsugana, in Trentino Alto Adige, ha voluto sottolineare come attualmente il clima che si respira ...

Salvini : "Contro di noi gente che non ha fatto una mazza per 20 anni". E poi attacca Fabio Fazio : "Abbiamo ogni giorno tutti contro. Io non faccio il piangina, ma non c'è un Tg, non c'è una radio, non c'è un giornale, che, non dico che non esponga cose positive, ma che sia obiettivo". Matteo ...

Def - Di Maio : “Fitch? Bene essere bocciati da chi ha promosso governi precedenti. Noi Controtendenza” : I dubbi di Fitch sul Def? “Tutti quelli che hanno promosso i governi precedenti, è una buona cosa che boccino quello attuale, perché significa che stiamo andando in controtendenza rispetto alle ideologie economiche in cui bisognava massacrare i diritti delle persone e favorire le solite lobby e potentati economici”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, lasciando palazzo Chigi dopo la riunione della cabina di regia per gli ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella? 'Non sanno capire' - l'ultimo siluro di Raffaella Mennoia Contro l'ex tronista : Le dichiarazioni dell'autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia al magazine di Uomini e Donne sul caso Sara Affi Fella fanno molto discutere i telespettatori del dating-show pomeridiano. In ...

Boss pentito in diretta Facebook : «Chi è Contro di noi deve schiattare» : Una diretta Facebook dal sito riservato. O meglio: una diretta Facebook da un bar pubblico in una città segreta del sito riservato offerto al Boss pentito. Stranezze della rete, che impongono...

Di Maio Contro Ue e media : 'Hanno deciso che il governo deve cadere - ma noi siamo compatti' : Luigi Di Maio torna a scagliarsi contro l'Europa dopo l'affondo di sabato in risposta alla prima bocciatura della manovra da parte di Bruxelles . ' Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai ha ...