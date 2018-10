Conte | tornare a G8 | Putin al tavolo per risolvere problemi

Genoa - Juric si ripresenta in conferenza : “ Conte nto di tornare - squadra costruita per il 3-5-2” : Dopo l’esonero di Ballardini, Enrico Preziosi ha deciso di richiamare Ivan Juric sulla panchina del suo Genoa . Per il croato si tratta della quarta esperienza al Grifone, la terza da allenatore oltre quella da calciatore: “Sono contento di tornare a fare il lavoro che mi piace in una squadra dove ho fatto tanto. C’è solo voglia di lavorare e fare bene. Voglio essere sereno e fare il meglio possibile. Non ho fatto bene ...

Calciomercato - Neymar sContento al PSG : follie per tornare in Spagna : El Mundo Deportivo ha raccontato che Neymar ha passato l’ultima estate a riavvicinarsi prepotentemente al Barcellona: il calciatore brasiliano avrebbe tentato diversi abboccamenti con la dirigenza blaugrana nella speranza di lasciare Parigi e tornare in Spagna. L’attaccante del PSG avrebbe addirittura pianto in una camera d’albergo durante l’incontro con uno dei suoi ex compagni, ma il Barcellona non avrebbe ...