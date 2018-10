Conte si taglia lo stipendio

Conte - l'avvocato degli italiani fa il leader pop : 'Mi sono tagliato stipendio e scorta' : ... 'L'ho conosciuto che era un cacchio di professorino, che faceva l'esegesi di cosette e cosucce giuridiche, e in quattro mesi è diventato un rivoluzionario che dice cambieremo il mondo'. E lui, il ...

Cinque Stelle al Circo Massimo - attesi Conte e Grillo. Di Maio : "La nostra battaglia non è finita" : ...30 Davide Casaleggio 15:37 Giuseppe Conte 15:47 Luigi Di Maio 16:05 Beppe Grillo La lettera di Di Maio 'Da quando i cittadini hanno iniziato a occuparsi della politica, in Italia è cambiato tutto. ...

Cinque Stelle al Circo Massimo - attesi Conte e Grillo. Di Maio : “La nostra battaglia non è finita” : È partita la seconda giornata di “Italia 5 Stelle”, la kermesse del M5S al Circo Massimo, con un bagno di folla di Luigi Di Maio che fra selfie e strette di mano ha salutato gli attivisti ma non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti assiepati intorno a lui. Ci sono anche i no Tap, con un cartello dal fondo giallo «Melendugno c’è. No Tap» ma spie...

Missione 'governo compatto'. Conte torna a Roma per ricucire e affrontare la battaglia con l'Ue : la manovra non cambia : Al termine di tre giorni di vertici a Bruxelles in cui si è ritrovato solo contro tutta Europa nella battaglia italiana del deficit, Giuseppe Conte torna a Roma con una Missione: ricucire le tensioni interne tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rimettere in salute il governo gialloverde. Così lo spread non schizzerà in su, come invece è avvenuto stamane con un picco di 340 punti percentuali, record degli ultimi 5 anni. ...

Fmi conferma (e non ‘taglia’) le stime Pil Italia 2018/ “Non fermate riforme” : Conte “crescita sarà superiore” : Fmi "taglia" stime Pil Italia: 1% nel 2019. Il Belpaese sarà quello che crescerà di meno nell’area euro secondo il fondo monetario internazionale. Ecco i dati emersi(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Manovra - Conte : “Acceleriamo la discesa del debito/pil nell’arco del triennio”. Di Maio : “Un team per tagliare sprechi” : “Confermiamo le anticipazioni che ci avevano indotto a definirla seria razionale e coraggiosa. Confermiamo il programma delle riforme annunciate che partiranno già nel 2019. Abbiamo inoltre lavorato a disegnare la Manovra in modo da accelerare la discesa del rapporto debito/Pil in modo consistente nell’arco del triennio”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riassunto le conclusioni del vertice a Palazzo Chigi sulla ...

Conte : "Manovra è risposta alla povertà e non taglia sanità" : Giuseppe Conte fa il bilancio dei suoi primi 4 mesi di governo tramite un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. Inevitabilmente, gran parte dell’intervento del presidente del Consiglio verte sulla “manovra del popolo” che tante critiche sta subendo da parte dell’opposizione. Secondo Conte la prossima legge di stabilità "segna la svolta per il rilancio del Paese e lo sviluppo sociale". A chi sostiene che reddito di cittadinanza, taglio ...

Manovra - Conte : al centro sprechi da tagliare e rilancio crescita : Nel corso del vertice di oggi a palazzo Chigi 'c'è stato un approfondimento delle principali componenti della Manovra. In particolare - sottolinea il premier Giuseppe Conte - ci siamo soffermati sull'...

Il sindaco di Palermo si rifiuta di accogliere Conte in città : “Ha tagliato fondi a scuola e legalità” : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in polemica con il governo, si è rifiutato di accogliere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita ufficiale in città: "Il Governo stanotte taglia 16 milioni per scuole e legalità e da Conte oggi arrivano parole vuote di significato". Durissima la replica di Conte: "Se il sindaco ritiene questo e non accoglie il suo presidente faccia pure. Ma bisogna essere corretti però ieri sera lavorando fino ...

La battaglia del sindaco : “Il guerriero longobardo Conteso deve riconquistare la sua torre” : «Dopo sedici anni vogliamo riportare a casa il guerriero longobardo». Angelo Barbaglia, sindaco di Cureggio, paese di duemila anime nel Medio Novarese tra colline e risaie, è pronto a tutto per portare fino in fondo la sua «battaglia» con la Soprintendenza e spiega il progetto al quale sta lavorando da qualche tempo, partito proprio da un ritrovame...

L’UE censura il Web - Di Maio pronto a dare battaglia e Tajani infastidito chiama Conte : Il vicepremier accusa l'Europarlamento di aver introdotto la censura preventiva su Internet, “in uno scenario da Grande fratello orwelliano”. “Una vergogna tutta Europea: il Parlamento Ue ha introdotto la censura dei Contenuti degli utenti su Internet. Stiamo entrando ufficialmente in uno scenario da Grande Fratello di Orwell”. Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, aggiungendo che M5S si batterà “nei ...

Nave Diciotti - Giuseppe Conte ringrazia Albania - Irlanda e la Cei. Battaglia all'Europa : "Non aderiamo al piano finanziario" : Il "grazie" a Irlanda, Albania e alla Cei per la partecipazione alla redistribuzione dei migranti a bordo della Nave Diciotti, ma anche un nuovo affondo contro l'Europa e l'annuncio della mancata adesione dell'Italia al piano finanziario dell'Unione europea. Il premier Giuseppe Conte affida a un post su Facebook il suo punto di vista sulla vicenda della Diciotti."Questo Governo - scrive Conte - esprime una politica sull'immigrazione rigorosa e ...