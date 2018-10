Conte | non spenderemo fino a 2 | 4%

Conte da avvocato del popolo ad avvocato del governo : "Non siamo una banda di scalmanati" : Dopo la prova della piazza dove il premier Conte si è inebriato della folla che lo chiamava "Giuseppe, Giuseppe" e lui ha risposto dicendo che "il popolo è il maggiore sostegno del governo", oggi "l'avvocato" di questo popolo si è trasformato nello scudo del governo contro le frecciate che arrivano da tutte le parti dell'Europa e dai mercati. Nell'incontro con i giornalisti stranieri alla stampa estera, il primo dall'inizio ...

MANOVRA ITALIA - TRIA RISPONDE A LETTERA UE/ Conte : “pronti a tavolo con Commissione ma non cambiamo” : MANOVRA Economica, l'ITALIA RISPONDE alla LETTERA Ue di critica: Conte-TRIA, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:50:00 GMT)

Conte : “Non c’è nessuna possibilità di uscire dall’Euro ma è grave che qualche commissario Ue ci definisca xenofobo” : Sul caso della Diciotti “non è stata violata nessuna legge“, perché l’Italia non “ha lasciato una sola persona a morire in mare” e quando “qualche commissario europeo descrive l’Italia come xenofoba si assume una responsabilità grave“. Di più: “In Europa è facile dire è colpa dei populismi, ma è una spiegazione rischiosa perché vuol dire rinunciare a migliorare e a consentire al sogno europeo di ...

Brexit - Conte : io non me lo auguro ma prepariamoci a 'no deal' : Roma, 22 ott., askanews, - 'prepariamoci a una prospettiva di 'no deal'' sulla Brexit. 'Non possiamo escludere la prospettiva di un no deal, non è quella che vuole l'Italia e nemmeno l'Ue ma dobbiamo ...

Conte : modifica poteri capo Stato non in contratto di governo : Roma, 22 ott., askanews, - Le dichiarazioni di Beppe Grillo su Mattarella 'impegnano chi le ha fatte ma M5s ha prontamente dichiarato che sono dichiarazioni personali di Grillo, non coinvolgono ...

'La manovra non cambia ma siamo disposti al dialogo con l'Ue' - Conte - : Roma, 22 ott., askanews, - La manovra non cambia ma il governo italiano è disposto a dialogare con l'Ue: è quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando alla Stampa estera a ...

Ue - Conte ai giornalisti stranieri : “Read my lips - leggete le mie labbra. Non ci sarà Italexit - non usciamo dall’Euro” : “Read my lips: there is no way for Italexit, to get out from Europe or Eurozone“. Lo ha detto, parlando in inglese, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa estera. Conte premette di non capire le domande in tal senso e scandisce in inglese: “leggete le mie labbra: non c’è nessuna possibilità di ‘Italexit‘, di uscire dall’Europa o dall’Eurozona”, aggiunge. L'articolo ...

Conte replica alla Ue : «Sì al dialogo - ma la manovra non cambia». Tria : «Pronti al rientro se il Pil non salirà » : Ci avevano detto che nel fine settimana si preparava la tempesta perfetta - dice dalla sede della Lega in via Bellerio a Milano - Credo che l'economia sia una scienza esatta contro il terrorismo e l'...

Manovra - a Bruxelles la lettera dell’Italia Tria : «Scelte difficili - ma necessarie» Conte : «Sì al dialogo - ma non si cambia» : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea

Manovra - Conte alla Stampa estera : “Siamo in Ue - non mettiamo in dubbio commissione. Disponibili a dialogo” : “Si era parlato di condono, capitali stranieri che tornavano dall’estero: no. La norma è più precisa e consente di integrare a chi ha fatto già una dichiarazione per il 30% di quanto già dichiarato fino a 100mila euro per anno, pagando un 20%”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la Stampa estera. “Abbiamo ribadito nella lettera che è stata spedita poco fa che noi siamo assolutamente in Europa, ...

Conte : "Mi sono ridotto lo stipendio". Ma Anzaldi : "Sul sito del governo non risulta" : "Scrivetevelo: 2023. Ho preso un impegno: sono il garante del contratto di governo e lo sarò fino all'ultimo giorno. Questo paese lo cambieremo con voi e attraverso di voi". Tra un passaggio e l'altro, il premier Giuseppe Conte ha lanciato anche un messaggio pienamente nelle corde del popolo grillino. È lì che ha incassato l'applauso più sentito: "Vi do una notizia in anteprima: mi sono ridotto lo stipendio del 20%, mi sono ridotto anche la ...

Cinque Stelle al Circo Massimo - attesi Conte e Grillo. Di Maio : "La nostra battaglia non è finita" : ...30 Davide Casaleggio 15:37 Giuseppe Conte 15:47 Luigi Di Maio 16:05 Beppe Grillo La lettera di Di Maio 'Da quando i cittadini hanno iniziato a occuparsi della politica, in Italia è cambiato tutto. ...