Conte | “Non c’è nessuna possibilità di uscire dall’Euro ma è grave che qualche

MANOVRA - LETTERA DELL'UE : "DEVIAZIONE SENZA PRECEDENTI”/ Ultime notizie - Conte replica “Non è vero” : MANOVRA, Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:17:00 GMT)

Manovra - Oettinger : “Ue chiederà correzioni all’Italia”/ Ultime notizie - il niet di Conte : “non c’è margine” : Manovra bocciata dall'Europa: Oettinger con Juncker, "Ue rigetterà bilancio Italia", ira Salvini. Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue: pronta lettera Bruxelles contro Governo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Manovra - Conte : “Non ci sono margini di cambiamento. Bocciatura dall’Ue? Confido in dialogo costruttivo” : “Confido in un dialogo costruttivo, sicuramente avremo delle osservazioni e ci confronteremo con esse”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima del bilaterale con Angela Merkel, rispondendo a chi gli chiedeva se la Manovra non cambierà anche a costo di una Bocciatura. Nel pomeriggio, sulla Manovra italiana si era espresso il commissario Güenther Oettinger secondo il quale l’Ue avrebbe respinto la legge di ...

Ue - Conte : “Cambi passo - basta austerity”. E sui migranti : “Non accetteremo movimenti secondari a scatola chiusa” : “Sull’immigrazione serve una equa condivisione delle responsabilità e dobbiamo consolidare quel cambio di paradigma sancito all’ultimo Consiglio. Sino a quando non avremo garanzie su questo punto non accetteremo a scatola chiusa soluzioni sui movimenti secondari, che stanno a cuore ad altri Paesi”. A rivendicarlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato, in vista del prossimo Consiglio ...

Cucchi - Conte : “Non ho chiamato Ilaria. Ogni volta che un pubblico ufficiale sbaglierà chiederò scusa per conto dello Stato” : “Le verità che stanno emergendo dipingo una quadro ancora più grave, in quanto il fatto è stato commesso da agenti che portavano la divisa dello Stato italiano, chi ha sbagliato dovrà pagare”. Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del consiglio, intervistato a margine dell’evento organizzato dalla Protezione Civile dal titolo “Io non rischio”. L'articolo Cucchi, Conte: “Non ho chiamato Ilaria. Ogni ...

Crozza-Conte ha un sacco di lavoro tra lavatrici e panni da stirare : “Non esiste spread impossibile con Pio Presto” : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – torna nei panni di Giuseppe Conte di ritorno dal viaggio in Africa con un sacco di lavoro arretrato: le camice dei ministri da lavare. Ma l’instancabile Premier ha un’arma infallibile anche contro lo spread: “PIO PRESTO” il detersivo di Padre Pio, di cui Conte è un grande devoto. Live streaming, episodi completi ...

Manovra - Conte “Non si tocca” : allarme spread/ Ultime notizie Fitch boccia : Salvini “non ascoltiamo burocrati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sul Def, allarme spread e Fitch. Conte, "non si tocca": Salvini contro Ue, "non ascoltiamo i burocrati". Pronta una crisi di Governo?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:58:00 GMT)

FMI ‘CONFERMA’ TAGLI PIL ITALIA 2019/ “Non cancellate Fornero e Jobs Act” : maglia nera Eurozona - replica Conte : Fmi "TAGLIa" stime Pil ITALIA: 1% nel 2019. Il Belpaese sarà quello che crescerà di meno nell’area euro secondo il fondo monetario internazionale. Ecco i dati emersi(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Fmi conferma (e non ‘taglia’) le stime Pil Italia 2018/ “Non fermate riforme” : Conte “crescita sarà superiore” : Fmi "taglia" stime Pil Italia: 1% nel 2019. Il Belpaese sarà quello che crescerà di meno nell’area euro secondo il fondo monetario internazionale. Ecco i dati emersi(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Non sono Contento del ritmo in gara. Il sorpasso di Hamilton? Ho commesso un errore” : Va in archivio il GP di Russia 2018, sedicesimo round del Mondiale di Formula Uno, e la Ferrari e Sebastian Vettel devono incassare una nuova sconfitta. La vittoria di Lewis Hamilton e il distacco in classifica generale salito a 50 punti nella classifica piloti, a cinque corse dalla conclusione del campionato, mettono praticamente in ghiaccio la situazione e il britannico sembra ormai essere vicinissimo al suo quinto titolo. Un Seb che ha ...

Onu - Conte : “Non è morale non assicurare equità e dignità” : “Non considero, prima ancora che politicamente, moralmente accettabile un’azione di governo che non si preoccupi adeguatamente di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita eque e pienamente dignitose'”. Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante il suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu L'articolo Onu, Conte: “Non è morale non assicurare equità e dignità” ...

Decreto Genova - Conte : “Non siamo venuti meno alle promesse. Siamo in attesa dei riscontri del Mef” : Il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa post-consiglio dei ministri, risponde alle domande sul Decreto emergenze: “Non sono venuto alle promesse. Il commissario ci sarà dieci giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto legge. Siamo in attesa delle risposte dal Mef e domani mattina potrebbe già essere inviato al Colle”. L'articolo Decreto Genova, Conte: “Non Siamo venuti meno alle promesse. Siamo in attesa dei ...

Manovra - Di Maio “Sì a un po’ di deficit”/ Ultime notizie - Conte chiama Tria “Non impicchiamoci sui decimali” : Manovra Economica, Di Maio dalla Cina: "fiducia nel ministro Tria, ma attingiamo ancora al deficit per le 3 priorità". Pensioni, flat tax e reddito di cittadinanza: irritazione del Mef(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:59:00 GMT)

Fiorentina - Della Valle : “non capisco la Contestazione” : “Non capisco la ragione di questa contestazione. E’ una minoranza e la riposta di gran parte dello stadio probabilmente farà riflettere anche loro. Ho la coscienza tranquilla e sto dando il massimo per la Fiorentina. Non so se ci sono margini per ricostruire. Non posso dire di essere ottimista, me lo auguro. Il bello sarebbe remare tutti dalla stessa parte, per rendere Firenze orgogliosa di questo gruppo”. Così Andrea ...