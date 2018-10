Conte | lettera ribadisce volontà dialogo e permanenza in Ue

Manovra - Italia risponde a lettera Ue : Conte-Tria “inaccettabili pregiudizi”/ Kurz “Commissione la bocci” : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:56:00 GMT)

Manovra - lettera di richiamo della Ue : "Deviazioni Italia senza precedenti" | Conte : "Nessun muro contro muro" : La Commissione Ue, si legge nel testo, "continua a cercare un dialogo costruttivo con l'Italia" per raggiungere un accordo finale sulla Manovra, ma si aspetta una risposta alle perplessità sollevate entro "mezzogiorno di lunedì 22 ottobre".

Manovra - Conte : 'Lettera Ue non solo a noi - pronti a replicare' : Dal vertice del Consiglio europeo di Bruxelles il premier Giuseppe Conte ha commentato le reazioni alla Manovra di bilancio dell'italia: "Ci aspettiamo rilievi che arriveranno e ai quali replicheremo. ...

Che cosa Contesta l'Europa al Governo : i tre gravi rilievi nella lettera di Moscovici : Il primo giudizio della Commissione sul progetto di legge di bilancio è stato molto duro: con il deficit indicato al 2,4%...

Manovra - oggi lettera richiamo Ue a Tria. Conte : nessuna frattura M5S-Lega : Intanto il premier Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco delle polemiche dopo la denuncia di Luigi Di Maio che ieri sera a Porta a Porta ha accusato una misteriosa 'manina tecnica o politica' di aver ...

MANOVRA - LETTERA DELL'UE : "DEVIAZIONE SENZA PRECEDENTI"/ Ultime notizie - Conte replica "Non è vero"

La lettera Ue di Contestazione : manovra bocciata. I governi : Basta flessibilità all’Italia. Spread a 327 : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Manovra - oggi lettera richiamo Ue a Tria. Conte : nessuna frattura M5S-Lega : ... puntiamo sugli investimenti, vogliamo assicurare crescita al Paese, quei decimali di crescita non rispecchiano quelli che sono i fondamentali e le potenzialità della nostra economia', ha aggiunto il ...

Pronta una lettera Ue per Roma. Conte : dialogo - no pregiudizi : ... ha detto non a caso il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che si è definito "un grande difensore" dei criteri di Maastricht e ha indicato la politica economica di Vienna come esempio di "...

Manovra - oggi la lettera di richiamo della Ue | Conte : "Non sono preoccupato - replicheremo" : Il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici consegnerà durante il vertice Ue al ministro Giovanni Tria la lettera di richiamo della Commissione sui conti pubblici italiani. Conte: "Rilievi Ue non ci spaventano, diretti a molti Stati"

In arrivo la lettera Ue di Contestazione Spread tocca 317 - il massimo da 5 anni : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è ,o sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund a 317