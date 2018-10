Conte | ' Escludo la patrimoniale ma anche l' uscita dell' Italia dall' euro'

Conte : 'Escludo modifiche significative alla Manovra' : Il premier, in Etiopia, apre solo a 'interventi limitati', spiegando che è già stata 'elaborata, mediata e studiata'. E su Alitalia: 'Sinergia con Fs, allo studio Newco' - "Non ci saranno modifiche ...

Def - via libera di Camera e Senato. Conte : “escludo modifiche significative alla Manovra” : Camera e Senato danno il via libero alla nota di aggiornamento al Def che autorizza il governo allo scostamento del deficit programmato. E A poche ore dal semaforo verde del Parlamento, il Premier Conte afferma che non ci saranno modifiche sostanziali a quello che è l’attuale schema della Legge di bilancio 2019: “ “La manovra è stata elaborata, meditata e studiata“, nel percorso in Parlamento “potremmo valutare ...

80 euro e Flat Tax - Conte : "Non li aboliamo per finanziarla"/ Governo - Di Maio e Salvini escludono il taglio : 80 euro, Conte: "Non li aboliamo". Dello stesso avviso Di Maio e Salvini, il provvedimento di Renzi non verrà tagliato per finanziare la Flat tax, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 16:59:00 GMT)