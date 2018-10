Conte a Mosca | primo contatto a livello così alto Italia-Russia

Matteo Salvini sbertuccia ancora il premier Giuseppe Conte : in visita a Mosca prima di lui : Sarà Matteo Salvini e non il premier Giuseppe Conte a dare la linea dell'Italia sulle sanzioni alla Russia . Con un blitz organizzato d'intesa con il capo di Confindustria Russia Ernesto Gerlenghi , ...

Salvini e Conte volano in Russia - Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde : Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde . La settimana prossima, mercoledì 17, il giorno in cui si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, Matteo Salvini volerà nella capitale russa. Il ...

Tutti a Mosca. Moavero invita Putin alla conferenza sulla Libia. In arrivo anche Salvini e Conte : sulla Libia, l'Italia punta su Vladimir Putin. E Mosca se pur non ufficialmente, risponde sì. L'anticipazione dell'HuffPost trova conferma e ufficialità da Mosca. Un obiettivo difficile, ma non impossibile, per il quale la diplomazia italiana è al lavoro. Un lavoro incessante che ha portato oggi a Mosca il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Ed è stato lo stesso titolare della Farnesina a ufficializzare ...