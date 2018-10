Consumi di energia elettrica e clima | il caldo ha fatto registrare a settembre un aumento

Energia - ENEA : il rialzo dei prezzi non ferma i Consumi - +3 - 2% nel I semestre 2018 : Nel primo semestre del 2018 i consumi di Energia primaria in Italia sono cresciuti del 3,2% rispetto allo stesso periodo 2017, trainati da trasporti (+2,2%) e settore industriale (+2,6%). A livello di fonti energetiche si registra un incremento del consumo di petrolio (+4,5%), che interrompe un trend di riduzione in atto dal 2016, mentre risultano in calo sia il gas naturale (-1,6%), dopo tre anni di aumenti, che il fotovoltaico (-10%), ...