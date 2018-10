Come velocizzare iPhone

dopedgeeks

(Di lunedì 22 ottobre 2018) I vecchie iPad si rallentano con il passare del tempo, è un dato di fatto e ci sono diversi motivi perché questo avviene. Il primo da tutti è da ricercare nella batteria. Vai in Impostazioni -> Batteria -> Salute batteria e assicurati che iOS non stia limitando le prestazioni del tuo dispositivo. Se è così, il primo passo da fare peril nostroè quello di sostituire la batteria. Ma, supponendo che la batteria dell’iPad o dell’siano ok, cos’altro potrebbe rallentare i nostri dispositivi? L’esaurimento dello spazio di memoria, la continua ricerca della posizione GPS, il segnale Wi-Fi basso, le troppe app in esecuzione in background, e via dicendo, possono essere i segnali che qualcosa non va bene, e combinati tutti assieme possono avere un grande impatto negativo sul nostro dispositivo Apple. Cancella le app inutilizzate I ...