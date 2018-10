Come Mefistotele ha domato i Diavoli

milanworld

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il Milan si è (inutilmente) dimenato nelle gabbie di Spalletti. L’allenatore nerazzurro ha dato fondo alla sua diabolica sapienza tattica per intrappolare la formazione di Gattuso in un efficiente sistema di interdizioni tale da vanificare – sorprendentemente per l’intero arco dei 90’ – le manovre rossonere. E’ accaduto che al Milan è stata spuntata la sua arma migliore, la gestione della palla. Almeno due uomini si sono catapultati, con metodica applicazione, sulle fonti di gioco sin nell’area di Donnarumma, dando vita ad un pressing asfissiante, che ne ha rotto gli schemi, frustrando la buona volontà di Romagnoli e compagni. Gattuso non è riuscito ad imbastire contromisure adeguate che potessero dare un qualche respiro alle trame della sua squadra. Ha retto bene la difesa, fino al micidiale cross vincente di Vecino, quando già il Milan riteneva – colpevolmente – di avere ...