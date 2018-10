Colombia | Presidente | sostegno Italia su riconciliazione Farc

Colombia - presidente Duque incontra Farc : 6.30 Il presidente Colombiano Duque si è recato nel nord del Paese e ha incontrato ex combattenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), a cui ha assicurato di voler applicare quanto previsto dagli accordi di pace firmati a L'Avana nel 2016. Insieme a Duque erano presenti l'inviato speciale Ue per il Processo di pace, Gilmore,il capo della Missione di verifica Onu in Colombia, Arnault, e l'ambasciatore Ue a Bogotà, Llombart. ...