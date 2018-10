Colombia | frana su case in dipartimento di Santader | 9 morti

Forti piogge in Colombia : frana investe case - 12 morti : Le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla Colombia nelle scorse ore hanno innescato una frana che ha provocato almeno 12 morti: tra le vittime anche quattro bambini. Lo smottamento si è abbattuta su un gruppo di case nella città di Marquetalia, nel centro del Paese: 7 abitazioni sono state distrutte. Circa 50 persone sono state tratte in salvo. L'articolo Forti piogge in Colombia: frana investe case, 12 morti sembra essere il primo su ...