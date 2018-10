Club Basket Frascati serie C Gold m | Barucca felice | «Sabato contava l’atteggiamento»

romadailynews

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Roma – Immediato riscatto per lamaschile del. La formazione di coach Rossella Cecconi ha battuto la Stella Azzurra Viterbo per 63-56 e ha così “cancellato” l’amarezza per la precedente sconfitta casalinga con la Smit. «Ci siamo ripetuti per tutta la settimana che nontanto la tecnica o la tattica in questa partita, ma– sottolinea l’ala piccola classe 1990 Nicolas– E in campo abbiamo messo lo spirito giusto: nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, ma poi la svolta è arrivata nel terzo quarto quando siamo tornati sul parquet con la grinta e la concentrazione giuste, poi nell’ultima frazione abbiamo concluso il discorso a nostro favore piazzando un parziale di 15-4». Ilnon sembra ancora al massimo della condizione. «E’ vero, siamo al 70% delle nostre possibilità – conferma– Ma ...