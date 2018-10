Clima | la maratona di idee Climathon per la prima volta a Roma

Clima - ENEA : la maratona di idee Climathon fa tappa per la prima volta a Roma : La quarta edizione di Climathon farà tappa anche a Roma, grazie alla collaborazione tra Comune ed ENEA. Per 24 ore, tra il 25 e il 26 ottobre, studenti, tecnici, imprenditori, professionisti, decisori politici e semplici cittadini potranno formulare proposte innovative per contrastare i cambiamenti Climatici e rendere le nostre città sempre più sostenibili. Per partecipare occorre registrarsi entro il 23 ottobre sul ...