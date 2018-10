Clima | ENEA | la maratona di idee Climathon fa tappa per la prima volta a Roma

meteoweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) La quarta edizione dithon faràanche a, grazie alla collaborazione tra Comune ed. Per 24 ore, tra il 25 e il 26 ottobre, studenti, tecnici, imprenditori, professionisti, decisori politici e semplici cittadini potranno formulare proposte innovative per contrastare i cambiamentitici e rendere le nostre città sempre più sostenibili. Per partecipare occorre registrarsi entro il 23 ottobre sul sitothon.te-kic.org, indicando la “categoria” di appartenenza. Organizzati in team interdisciplinari, i partecipanti a questadipotranno lavorare gomito a gomito con esperti di aziende e istituzioni che faranno da “coach”. Oltre all’partecipano come partner dell’eventono esperti di CNR, B-open, e-GEOS (ASI/Telespazio),Startup e LazioInnova. I temi chiave dithon-saranno: limitare gli effetti delle isole di calore; ...