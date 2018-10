Claviere | l’indignazione contro la Francia non c’entra certo con i diritti umani

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Adesso mandiamo la polizia alla frontiera italo-francese per… difendere i migranti? Davvero? Non so perché ma ogni giorno spunta un nuovo tema o episodio di interesse mediatico/politico che ha a che fare con i migranti, ma si evita rigorosamente il problema più grave e attuale. Ovvero l’entrata in vigore del decreto su immigrazione e sicurezza che sprofonda e declassa il sistema dell’accoglienza e che, abolendo il permessotario, porta nella condizione di irregolari migliaia di richiedenti asilo che stavano/stanno lavorando e si stanno integrando. In questi giorni è all’esame della commissione Affari Costituzionali, dove sembra che 5 stelle voglia veramente ridurre i danni che si produrrebbero ai percorsi di integrazione. Per sabato prossimo, 27 ottobre, sono convocate manifestazioni “Con i migrantile barbarie” in varie città italiane, in ...