: • News • #Cina, Xi appoggia privati: Borse volano - Cyber_Feed : • News • #Cina, Xi appoggia privati: Borse volano - TelevideoRai101 : Cina, Xi appoggia privati: Borse volano -

Lecinesi, in perdita di oltre il 25% da inizio anno,dopo che il presidente Xi Jinping ha rinnovato il "deciso" sostegno a favore del settore privato, lodando gli sforzi degli imprenditori nella lotta alla povertà: l'indice Composite di Shanghai balza a +4,17%, fino a 2.656,86 punti, mentre quello di Shenzhen si porta ai massimi intraday di 1.326,53 (+4,95%). Xi ha espresso i giudizi in una lettera inviata sabato agli imprenditori che hanno preso parte alla campagna governativa per abbattere la povertà.(Di lunedì 22 ottobre 2018)