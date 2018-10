Ciclismo - ultimi movimenti di mercato : Ben Swift torna alla Sky : Sono gli ultimi colpi di qualità per il mercato del Ciclismo che già guarda alla prossima stagione. Mentre in Cina si è appena conclusa l’ultima gara del World Tour, il Tour of Guangxi vinto da Gianni Moscon, le squadre maggiori hanno già quasi ultimato gli organici per il 2019. Tra i team World Tour mancano ormai solo pochi tasselli da definire per completare il quadro dei roster. Il Team Sky ha messo a segno alcuni colpi interessanti: dopo ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Il CT Cassani ha sciolto gli ultimi dubbi : ecco gli 8 titolari dell’Italia : Davide Cassani ha comunicato il roster dell’Italia per i Mondiali di Ciclismo 2018 a Innsbruck: dopo il forfait di Aru delle ultime ore, ecco come cambia la squadra azzurra Dopo il forfait di Fabio Aru, arrivato nelle ultime ore, il CT azzurro, Davide Cassani, ha comunicato la lista ufficiale dei ciclisti che difenderanno i colori dell’Italia ai Mondiali di Ciclismo 2018. Al fianco di Vincenzo Nibali e Gianni Moscon, i due ...

Peter Sagan : “Il Ciclismo è uno sport noioso. Io da spettatore guardo solo gli ultimi 5 km” : “Il ciclismo è uno sport noioso”. A dirlo non è una persona qualunque, bensì Peter Sagan, vincitore degli ultimi tre Mondiali e uno dei corridori più importanti del ciclismo attuale. Lo slovacco è un atleta unico e non è mai banale nemmeno delle dichiarazioni, come dimostrato in questo caso. Ecco perché in una lunga intervista rilasciata a El Pais, Sagan, tra i tanti temi trattati, ha parlato anche di quello dello spettacolo delle corse: “Se ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia! Cassani ne chiama 12 - ultimi dubbi da sciogliere. Presenti Nibali - Aru e Moscon : E così i veli sono stati tolti sulla Nazionale italiana di Ciclismo di Davide Cassani che prenderà parte ai Mondiali 2018 a Innsbruck (Austria) per cercare di ottenere il meglio possibile. In realtà al 40° piano del grattacielo Generali a Citylife a Milano, la lista ha ancora dei nodi da sciogliere. Il ct Cassani, infatti, ha diramato un elenco di 12 corridori e non 10 (8 titolari e 2 riserve) come richiesto. L’ELENCO DEI convocati Fabio ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : oggi le convocazioni del ct Cassani. I sicuri e gli ultimi nodi da sciogliere : È il giorno di sciogliere gli ultimi nodi. oggi Davide Cassani diramerà la lista dei convocati per il Mondiale di Ciclismo di Innsbruck, l’appuntamento dell’anno per quanto riguarda le due ruote. Mancano due settimane al via della prova più importante e più attesa: domenica 30 settembre infatti si disputerà la gara in linea degli uomini elite, che assegnerà la maglia iridata da indossare per tutta la prossima stagione. L’Italia ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i probabili convocati dell’Italia. Ultimi ballottaggi per il ct Cassani : Il Mondiale si avvicina. Domenica 30 settembre andrà in scena in quel di Innsbruck l’attesissima prova iridata per il Ciclismo su strada per quanto riguarda gli uomini Elite, ovviamente la più spettacolare di tutto il programma in terra austriaca. I giorni passano e a breve arriverà il momento di fare delle scelte: ci sta pensando sicuramente da tempo il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani, che sta valutando cosa meglio fare ...