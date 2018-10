Ciclismo – Termina la stagione agonistica di Fabio Aru | “torno a casa dalla Cina contento”

sportfair

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Ieri al Tour of Guangxi,Aru ha chiuso la suaCon la sesta e ultima tappa del Tour of Guangxi, disputatasi ieri a Guilin, si è chiusa la2018 diAru. Nonostante le condizioni atmosferiche non siano state particolarmente favorevoli, il campione di Villacidro ha sempre concluso nel gruppo di testa le lunghe frazioni di pianura ed è stato in grado di mantenere le ruote dei migliori nell’unico arrivo in salita della corsa a tappe cinese. Il risultato finale vedeAru al quindicesimo posto in classifica a 28 secondi dal vincitore, Gianni Moscon. “E’ stata una bella gara, organizzata bene, unico problema è stato legato al meteo visto che in questi giorni ha piovuto veramente tanto… se ci fosse stato il sole, credo sarebbe stata più facile. Comunque una bella esperienza, era la mia prima volta ine torno a...