Ciclismo | la Nippo Vini Fantini si prepara per il Tour of Hainan | ecco i ciclisti che

Ciclismo - Japan Cup – Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Marco Canola cerca il bis : Domenica la Japan Cup, nella quale Marco Canola, dopo la grande vittoria del 2017, andrà in cerca di uno storico bis. Sabato il consueto Criterium. Ci sarà anche Damiano Cunego per salutare tutti i suoi grandi fan Nipponici L’atteso weekend della Japan Cup è alle porte, con uno degli eventi sportivi più importanti del calendario Giapponese, da sempre teatro di grandi vittorie, con grandi nomi a contendersi la vittoria. Una gara che ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini sorride al Tour of Taihu Lake : Imerio Cima miglior giovane : Due podi e otto top-10, ma sopratutto la maglia di miglior giovane conquistata da Imerio Cima. Questo il bottino complessivo della Nippo al Tour of Taihu Lake Si è chiuso oggi, con la settima frazione di 137km il Tour of Taihu Lake. Il team Nippo Vini Fantini Europa OVini può guardare con ottimismo al futuro grazie a risultati di prospettiva dei propri giovani. Imerio Cima, passato neo-pro giovanissimo con gli #OrangeBlue e con 3 anni di ...

Ciclismo - infortunio alla clavicola per Cima della Nippo vini Fantini : Damiano Cima della Nippo vini Fantini si è infortunato dopo la linea del traguardo che lo ha visto arrivare secondo al Criterium di Oita Inizia in maniera sfortunata l’intenso week-end di gare del team che vede gli #OrangeBlue impegnati in 4 competizioni. Il Criterium di Oita che precede la competizione di domani si è concluso con una volata e un secondo posto di Damiano Cima che però è vittima di una caduta proprio sulla linea del ...

Ciclismo - week-end pieno di appuntamenti per la Nippo Vini Fantini : ecco il programma nel dettaglio : week-end impegnativo per la Nippo Vini Fantini Europa OVini, impegnata su quattro fronti tra sabato e domenica week-end impegnativo per gli #OrangeBlue impegnati in 4 competizioni, in 4 differenti paesi e in 2 continenti. Sabato in Italia grande attesa per “Il Lombardia”, la classica delle foglie morte, vedrà 7 #OrangeBlue al via. Domenica a Hong Kong si correrà anche la finale delle Hammer Series, con la doppia competizione a sprint e a ...

Ciclismo - che colpo per la Nippo Vini Fantini : è ufficiale l’arrivo di Moreno Moser : La nuova sfida di Moreno Moser sarà a tinte #OrangeBlue, per rilanciarsi ad alto livello svolgendo un ruolo di leader e nuovo uomo simbolo del team Italo-Giapponese nella stagione 2019 È ufficiale, Moreno Moser sarà un corridore del team Nippo Vini Fantini Faizanè per la stagione 2019. Un atleta dal talento indiscusso, ma in cerca del definitivo rilancio nel pieno della sua carriera agonistica. Classe 1990, 27 anni e 8 vittorie, tutte tra ...

Ciclismo - Moreno Moser a caccia del rilancio : nuova avventura in Nippo Fantini - addio Astana : Moreno Moser cerca la svolta nella propria carriera e vuole rilanciarsi dopo un paio di stagioni sottotono all’Astana. Il 27enne ha deciso di accasarsi alla Nippo Fantini a partire dal 2019: il nipote del grande Francesco passa dunque al team di Francesco Pelosi con cui spera di togliersi delle soddisfazioni, anche se si tratta di un trasferimento a una formazione Professional. Nel 2018 ha vinto il Trofeo Laigueglia ma poi ha corso poco e ...

Ciclismo – Classiche d’autunno di RCS Sport : il team della Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Ufficiali le formazioni #OrangeBlue per le prime due grandi Classiche d’autunno di RCS Sport. Mercoledì 10 settembre la classica più antica del mondo, la Milano-Torino con arrivo a Superga. Giovedì 11 settembre il Gran Piemonte Milano-Torino e Gran Piemonte, due grandi Classiche d’autunno organizzate da RCS Sport, sono pronti a emozionare i tifosi di Piemonte e Lombardia. Mercoledì la classica più antica del mondo, con il consueto ...

Ciclismo – Taihu Lake - presentato il roster della Nippo Fantini per la trasferta cinese : 6 gli atleti #OrangeBlue pronti ad affrontare le 7 tappe della trasferta cinese. Tante le ruote veloci del team al via. Ai velocisti Hayato Yoshida e Imerio Cima si aggregano infatti gli stagisti Hayato Okamoto e Leonardo Bonifazio. Completano la formazione Hiroki Nishimura e Kohei Uchima 6 gli #OrangeBlue attesi al via della competizione cinese che si svolgerà a partire da questa domenica 7 ottobre e si chiuderà domenica 14 ottobre. 7 le ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara al Giro dell’Emilia e al Gp Beghelli : ufficializzate le formazioni : Un week-end di grandi gare italiane attende gli #OrangeBlue. Sabato il duro percorso dell’Emilia favorevole agli scalatori, domenica il Beghelli Giro dell’Emilia e Gp Beghelli segneranno il ritorno alle gare in Italia, facendo da preludio a una settimana intensa che vedrà gli atleti impegnati anche nella Tre Valli Varesine, nella Milano-Torino, nel Gran Piemonte e infine ne Il Lombardia. In ammiraglia il DS Mario Manzoni ha selezionato un ...

Ciclismo – Campionato Italiano a cronometro - la Nippo Vini Fantini schiera tre atleti : Questo giovedì 4 ottobre si disputerà il Campionato Italiano a cronometro con partenza e arrivo da Cavour, tre gli atleti a prendere il via in maglia Nippo Vini Fantini Europa OVini: Alan Marangoni, Marco Tizza e Damiano Cima Giovedì 4 ottobre sarà finalmente tempo di campionati italiani a cronometro. Dopo tanta attesa si assegnerà a Cavour, in provincia di Torino, il tricolore dei crono-man. A fare da scenario per la lotta al tricolore ...

Ciclismo – Tour of China I : la Nippo Vini Fantini sorride - secondo posto nella classifica generale per Cima : Si chiude con il secondo posto nella classifica generale finale il Tour of China I di Damiano Cima, premiato anche per la terza piazza colta nella classifica finale a punti Si è concluso oggi il Tour of China I. Al termine della competizione cinese il giovane italiano Damiano Cima ha colto il secondo posto in classifica generale, a soli 8’’ dal leader colombiano Juan Sebastian Molano. Il suo bottino complessivo ammonta a una vittoria di ...

Ciclismo – Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi : weekend italiano per la Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Nippo Vini Fantini Europa OVini: weekend italiano con la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi Al via il caldo “settembre italiano” della Nippo Vini Fantini Europa OVini. Sabato la Coppa Agostoni, domenica la Coppa Bernocchi. Gli #OrangeBlue al via con una formazione studiata per provare a essere competitivi sia per la Ciclismo Cup che per il massimo risultato. Al via il caldo settembre italiano che vedrà gli #OrangeBlue impegnati sulle ...

Ciclismo - prosegue la tappa cinese della Nippo Vini Fantini : sabato scatta il Tour of China : Dal 8 al 15 di settembre andrà in scena il Tour of China I, che proseguirà dal 17 al 23 con il Tour of China II Dopo la vittoria di tappa e della classifica generale del Tour of Xingtai continua la trasferta cinese del team Nippo Vini Fantini Europa OVini. Dal 8 al 15 di settembre andrà in scena il Tour of China I, che proseguirà dal 17 al 23 con il Tour of China II. LA FORMAZIONE. Per il primo dei due Tour saranno 6 gli atleti al via per ...