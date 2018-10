Chieti Auto bloccata nel sottopasso Si tuffa e salva donna | “Sembrava un film”

fanpage

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Momenti drammatici quelli vissuti intorno alle ore 14 nel sottopassaggio di via Pola a Francavilla al Mare. Luca Ortu, 45 anni, si èto e hato l'mobilista da morte certa: "Mi sono reso conto che non si poteva aspettare. Non mi sento un eroe anche se mi è sembrato di vedere un film".