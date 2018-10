Chi l' avrebbe mai detto? Knack 2 è tra le nomination per un premio BAFTA

Grande Fratello VIP - un concorrente avrebbe bestemmiato : il web Chiede la squalifica : Nuovo caso di bestemmia in diretta al Grande Fratello VIP? Stando al video che sta circolando sul web in queste ore, sembrerebbe proprio che un concorrente del reality si sia lasciato scappare un'imprecazione la scorsa notte. Il giornalista Alberto Dandolo è stato il primo a diffondere sui social network il video in cui si sentirebbe un uomo del cast pare si tratti o di Francesco Monte [VIDEO]o di Fabio Basile dire una frase molto brutta contro ...

Leone operato - paura per Chiara Ferragni e Fedez : «Avrebbe potuto perdere l'udito» : Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, si è sottoposto oggi a una piccola operazione chirurgica ai timpani. La fashion blogger ha raccontato l'accaduto su Instagram, che ha intenerito tutti i suoi follower e Fedez ha postato anche la foto di lui abbracciato con il piccolo Leone. «Questa mattina il nostro piccolo Leo ha avuto un piccolissimo intervento al Children’s Hospital - ha scritto la Ferragni - per mettere dei tubicini nelle orecchie ...

Grande Fratello VIP - un concorrente avrebbe bestemmiato : il web Chiede la squalifica : Nuovo caso di bestemmia in diretta al Grande Fratello VIP? Stando al video che sta circolando sul web in queste ore, sembrerebbe proprio che un concorrente del reality si sia lasciato scappare un'imprecazione la scorsa notte. Il giornalista Alberto Dandolo è stato il primo a diffondere sui social network il video in cui si sentirebbe un uomo del cast (pare si tratti o di Francesco Monte o di Fabio Basile) dire una frase molto brutta contro Dio. ...

Adriana Volpe e la battuta a PeChino Express : ‘Giancarlo Magalli avrebbe detto di peggio’ : “Magalli, al posto mio, probabilmente, avrebbe detto di peggio”. Adriana Volpe torna sulla battuta fatta su Giancarlo Magalli nella prima puntata di Pechino Express quando, dovendo trascinare alcune casse pesanti nel corso di una prova, disse: “Manco ci fosse dentro Magalli”, suscitando l’ilarità del web. La conduttrice, eliminata al termine della quarta puntata dell’adventure game di Rai2, spiega il perché di ...

F1 - Wolff Chiude definitivamente il caso SoChi : “Bottas ha capito - al mio posto avrebbe preso la stessa decisione” : Il team principal della Mercedes ha chiuso definitivamente il caso Sochi, sottolineando di essersi chiarito con Bottas Il caso scoppiato a Sochi per il team order dato a Bottas di far passare Hamilton si è chiuso, la parola fine l’ha messa Toto Wolff dopo aver parlato con il pilota finlandese. AFP/LaPresse Un confronto atteso e anticipato proprio via radio dopo il traguardo del Gp di Russia, quando il team principal della Mercedes si ...

Il docente al Pm : "Autostrade avrebbe dovuto Chiudere il Morandi" : Piombo fuso sulla pelle di chi avrebbe dovuto chiudere il ponte 'Morandi' di Genova ma non lo ha fatto. "Ma l'avete letto il report della commissione ministeriale? Hanno avuto accesso a documenti e ...

Justin Bieber avrebbe Chiamato “moglie” Hailey Baldwin durante una delle ultime uscite : Un altro indizio che siano già sposati The post Justin Bieber avrebbe chiamato “moglie” Hailey Baldwin durante una delle ultime uscite appeared first on News Mtv Italia.

Modena - Chi non ha partecipato alla festa del bimbo autistico avrebbe molto da imparare da lui : In questi giorni è sorta una polemica a Modena perché alla festa di compleanno di un bimbo portatore di disabilità su 23 compagni di scuola se ne è presentato solo uno. Non voglio entrare nel caso specifico perché non conosco i dettagli controversi. I bimbi prima chiamati handicappati, poi disabili e infine ora portatori di disabilità, come afferma quest’ultima definizione, non sono diversi dagli altri ma sono gravati da un problema che, ...

Olimpiadi degli ScacChi 2018 : l’Italia open perde dall’Inghilterra un incontro che avrebbe potuto pareggiare - donne ok contro l’Ecuador : Nuova giornata in chiaroscuro per l’Italia alle Olimpiadi Scacchistiche 2018. Il quinto turno ha visto la squadra open perdere per 3-1 dall’Inghilterra una partita che, al netto della maggiore forza di gioco della squadra inglese, avrebbe potuto pareggiare. Torna invece a vincere la nazionale femminile, che ha regolato il non difficile impegno dell’Ecuador. Veniamo al match dell’Italia open: l’ex numero 4 del mondo ...

Rapina a Lanciano. Il medico massacrato : "Pensavo che ci avrebbero uccisi. Erano ben vestiti e avevano gli ocChi cattivi" : Alla moglie Niva, infermiera in pensione, hanno tagliato quasi metà dell'orecchio destro, mentre lui, Carlo Martelli, 69 anni, ex chirurgo, è stato violentemente malmenato da un gruppo di Rapinatori che si è introdotto nella sua villa di Lanciano, in provincia di Chieti. Con il volto tumefatto, il medico racconta al Corriere della Sera di quell'orribile esperienza: "Ad un certo punto pensavo che ci avrebbero ...

Rapina in villa a Lanciano - il Chirurgo aggredito : “Ero convinto ci avrebbero ammazzato” : Il racconto delle vittime della Rapina in stile “Arancia Meccanica” avvenuta in una villa vicino Lanciano (Chieti). “Ero convinto che ci avrebbero ammazzato tutti e due perché ormai, con il sequestro, la violenza, ero certo che sarebbe successo il peggio”, ha detto al Tg1 Carlo Martelli, il chirurgo di 69 anni sequestrato e picchiato insieme alla moglie Niva Bazzan.Continua a leggere

