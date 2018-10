Chi era Angelica Angelinetta | simbolo della lotta alla fibrosi cistica

Barcellona-Inter - il doppio ex Coco : 'Blaugrana più forte anche senza Messi - Spalletti sChiera sempre gli stessi' : Queste le sue parole a Cope.es : 'Messi è il 50% del Barcellona, negli ultimi 10 anni è stato il miglior giocatore del mondo. La sua assenza è sicuramente un vantaggio per l'Inter, ma per i ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : i migliori italiani della seconda giornata. OcChio al millennial Antonucci - Panerai e RocChi trascinano Trieste : La seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto vive ancora della querelle tra Pro Recco e Posillipo sulla gara non disputata sabato. Mentre si attendono le decisioni del Giudice Sportivo in merito, vincono BPM Sport Management e Brescia. In coda punti pesanti per Trieste e Lazio, infine successi anche per Roma e Napoli. Andiamo a scoprire i migliori italiani del secondo turno della Serie A1 di Pallanuoto. Stefano Luongo (BPM Sport Management): ...

‘Ndrangheta-Juventus - questa sera l’incredibile inChiesta di Report. Cosa c’è dietro il misterioso suicidio di un ultrà juventino? : ‘NDRANGHETA JUVENTUS REPORT- questa sera grande attesa per la puntata di Report incentrata sui rapporti della Juventus con il mondo ultras. Cosa c’è dietro il misterioso suicidio di un ultrà juventino? L’avvincente inchiesta di Federico Ruffo dove si intrecciano i rapporti tra spie, tifoseria, ‘ndrangheta e calciatori. Documenti inediti svelano un mondo sotterraneo pericoloso. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Treno deraglia - è strage sui binari : 18 morti e oltre 180 feriti IL VIDEO DELLO SChiANTO : Tragedia sui binari. Un Treno è deragliato provocando almeno 18 i morti e oltre 180 feriti. Un terribile incidente documentato anche da un VIDEO dove si vede il Treno, che supera i 150 km/h di...

Roma - slot maChines senza regole : ecco come aggirano i controlli. La nostra video inChiesta con la telecamera nascosta : La lotta alla ludopatia? Si ferma davanti alle porte delle sale slot della Capitale. Per contrastare la febbre da gioco d?azzardo, infatti, la sindaca Raggi ha emesso un?ordinanza: stop...

‘Ndrangheta-Juventus - questa sera l’incredibile inChiesta di Report. Cosa c’è dietro il misterioso suicidio di un ultrà juventino? [VIDEO] : ‘NDRANGHETA JUVENTUS REPORT- questa sera grande attesa per la puntata di Report incentrata sui rapporti della Juventus con il mondo ultras. Cosa c’è dietro il misterioso suicidio di un ultrà juventino? L’avvincente inchiesta di Federico Ruffo dove si intrecciano i rapporti tra spie, tifoseria, ‘ndrangheta e calciatori. Documenti inediti svelano un mondo sotterraneo pericoloso. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Alessandro CecChi Paone/ Video - nuovo concorrente : “Vincerà Lory Del Santo” (Grande Fratello Vip) : Alessandro Cecchi Paone è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2018. Il suo pronostico: “Vincerà Lory Del Santo”. Ma ha anche rivelato i suoi concorrenti preferiti...(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:53:00 GMT)

Treno deraglia - strage sui binari : 18 morti e oltre 180 feriti IL VIDEO DELLO SChiANTO : strage sui binari. Un Treno è deragliato provocando almeno 18 i morti e oltre 180 feriti. Un terribile incidente documentato anche da un VIDEO dove si vede il Treno, che supera i 150 km/h di...

Guillermo Del Toro farà il suo PinocChio 'Ho sempre desiderato fare questo film' : Alla fine ce l'ha fatta. Dopo anni di conferme, smentite, ripensamenti, Guillermo del Toro realizzerà il suo Pinocchio e sarà il suo primo musical in versione animata, in stop motion. Il regista ...

PinocChio : Guglielmo del Toro dirigerà il film d’animazione su Netflix : Gugliemo del Toro dirigerà il suo primissimo film d’animazione e sarà proprio Pinocchio che uscirà come film originale Netflix. Il film sarà un musical realizzato in stop motion, di cui il regista Premio Oscar firmerà anche la sceneggiatura e la produzione, inoltre inaugurerà un nuovo modo di raccontare la fiaba classica di Pinocchio (che noi tutti ormai conosciamo molto bene), ambientata in Italia negli anni Trenta. Il progetto segna un ...

Ozzy Osbourne rivela : “Ho risChiato di morire per un’infezione al pollice - era delle dimensioni di una maledetta lampadina” : Ozzy Osbourne ha rischiato di morire per colpa di una banale infezione al pollice. A rivelarlo è stato lo stesso controverso leader dei Black Sabbath: “Quest’estate a Las Vegas mi sono svegliato una mattina e ho sentito un dolore al pollice destro”, ha raccontato. “Era delle dimensioni di una maledetta lampadina, dieci volte più grande del normale, e mi sono recato in ospedale, ridendo e scherzando come al mio ...

Salvataggio Alitalia pagato da pendolari e contribuenti - risChio danno erariale : se ne occupi la Corte dei Conti : Il Salvataggio Alitalia a carico delle Ferrovie, al quale sta lavorando il governo M5s-Lega, sarà un pasticcio che danneggerà le casse dello Stato, i servizi dei pendolari ferroviari e gli stessi dipendenti compagnia aerea. C'è un evidente rischio di danno erariale: smontano la procedura di vendita sulla quale lavorano da mesi i commissari per nazionalizzare perdite, debito e business fallimentare di un'azienda ...

Monza - primo esonero dell’era Berlusconi : in panChina arriva BrocChi : L'ex allenatore di Milan e Brescia è stato scelto per prendere il posto dell'esonerato Marco Zaffaroni. L'articolo Monza, primo esonero dell’era Berlusconi: in panchina arriva Brocchi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Monza - Zaffaroni prima vittima di Berlusconi : esonerato - al suo posto BrocChi : Monza - Cambio della guardia sulla panchina del Monza, reduce da due sconfitte consecutive nel gruppo C di Lega Pro. Il club lombardo recentemente acquistato da Slvio Berlusconi comunica di aver ...