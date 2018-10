Chi è l’uomo politico che a Bolzano prende più voti di Salvini : Per colpa le delicate alchimie, politiche e non solo, che reggono gli equilibri dell’Alto Adige non potrà essere lui a ricoprire la carica che gli spetterebbe, quella di vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano in alleanza con la Svp. Tocca, per statuto, a un italiano. Vittoria sul campo su tutti gli avversari Niente da fare, quindi, ma si tratta di una vittoria negata solo a tavolino: sul campo di gioco è lui ...

Maltempo - Chieti : auto sommersa nel sottopasso - un uomo si tuffa e salva una donna | Video : Il soccorritore: "Mi sono reso conto che non si poteva aspettare. Non mi sento un eroe anche se mi è sembrato di vedere un film"

GESSICA LATTUCA - RICERCHE ANCHE IN BELGIO/ La mamma : “Filippo Russotto la picChiava - è un uomo maledetto” : GESSICA LATTUCA, Filippo Russotto: “La madre sa la verità”. E Giuseppa Caramanno replica: “Non è vero che si prostituiva”. Le ultime notizie sulla scomparsa della ragazza di Favara(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Giancarlo Magalli contro la Rai : 'Chi è l'uomo che mi ha fatto fuori' - il nome di un potentissimo : Giancarlo Magalli si confessa a Peter Gomez su Nove a La Confessione . Il direttore de Ilfattoquotidiano.it rievoca il periodo in cui a dirigere la Rai c'era Fabrizio De Noce : "Ho letto che Del Noce ...

Chiesa : concerto in Duomo a Milano per Paolo VI santo : Milano, 18 ott. (AdnKronos) - Con una serie di celebrazioni che si svolgeranno nei prossimi giorni, la Diocesi di Milano ringrazia papa Francesco per la canonizzazione di Paolo VI, vescovo della Chiesa ambrosiana tra il 1954 e il 1963, elevato agli onori degli altari domenica 14 ottobre. La Cappella

Zoe Cristofoli - che sChiaffone a Fabrizio Corona : il suo nuovo uomo? Eccolo : ... sta facendo parlare tutto il mondo di lei, dall'Inghilterra all'Argentina, per un flirt con Sergio Aguero , El Kun, che - come ricorda Chi - è uno tra i dieci calciatori più pagati al mondo, ...

Wojtyla - l'uomo di Chiesa che quarant'anni fa fece rinascere la scienza : Il 16 ottobre 1978 Karol Wojtyla viene eletto Papa. Alle cinque del pomeriggio del 13 maggio 1981 quel Papa, in Piazza San Pietro, sotto i colpi di pistola di un attentatore, cade accasciandosi in fin ...

Julia Roberts insultata e criticata su Instagram : ‘Sei brutta - invecChi male - sembri un uomo’ : Riesce difficile crederci ma persino una splendida, famosissima e adorata star come Julia Roberts, oggi stupenda cinquantenne, può finire invischiata nelle maglie di un’antipatica sequela di insulti del tutto immotivati su internet (comunemente dette anche shtistorm). L’amatissima attrice americana, sbarcata su Instagram solo di recente, è infatti stata oggetto di diverse critiche degli utenti del social network fotografico che, come ...

Usa : uomo senza un ocChio e un orecChio allontanato da un negozio per il suo aspetto : Alle volte da ogni parte del mondo arrivano storie che lasciano senza parole e fanno discutere. In South Carolina sta facendo clamore il gesto di una donna che, una volta visto un cliente intento a consumare un pasto lo ha allontanato. Motivo: l'aspetto dell'uomo in viso, dopo che quest'ultimo aveva subito diversi interventi per via di un cancro alla pelle. All'uomo è arrivata la richiesta di coprirsi il viso o allontanarsi Kirby Evans è un uomo ...

Usa : uomo senza un ocChio e un orecChio allontanato da un negozio per il suo aspetto : Alle volte da ogni parte del mondo arrivano storie che lasciano senza parole e fanno discutere. In South Carolina sta facendo clamore il gesto di una donna che, una volta visto un cliente intento a consumare un pasto lo ha allontanato. Motivo: l'aspetto dell'uomo in viso, dopo che quest'ultimo aveva subito diversi interventi per via di un cancro alla pelle. All'uomo è arrivata la richiesta di coprirsi il viso o allontanarsi Kirby Evans è un uomo ...

Uomo ferito all’ocChio dal pallino di un cacciatore nel trevigiano : Un Uomo ha denunciato di essere stato colpito dal pallino di piombo di un cacciatore mentre stava camminando con il suo cane lungo una strada asfaltata di Mareno di Piave, nel trevigiano. Dopo il ferimento, il presunto responsabile si sarebbe dileguato facendo perdere le sue tracce. Portato dalla moglie in ospedale, all’Uomo è stata riscontrata dalla tac la presenza del pallino all’interno dell’occhio destro e per questo ...

Uomo ferito all’ocChio da pallino cacciatore nel trevigiano : Un Uomo ha denunciato di essere stato colpito dal pallino di piombo di un cacciatore mentre stava camminando con il suo cane lungo una strada asfaltata di Mareno di Piave, nel trevigiano. Dopo il ferimento, il presunto responsabile si sarebbe dileguato facendo perdere le sue tracce. Portato dalla moglie in ospedale, all’Uomo è stata riscontrata dalla tac la presenza del pallino all’interno dell’occhio destro e per questo ...

"Se un uomo ti dice che una donna è pazza o difficile - Chiedigli : 'Che male le hai fatto?'" : "Basta con la retorica che una donna è pazza o difficile", ha detto Portman. "Se un uomo ti dice che una donna è pazza o difficile, chiedigli: 'Che male le hai fatto?'" È una Natalie Portman in gradne spolvero quella che ha fatto il discorso di ringraziamento in occasione del premio che le è stato conferito al Variety's Power of Women Event.L'attrice premio Oscar ha elencato i consigli su cosa le persone possono fare ...

Vestita da uomo al royal wedding di Eugenie : Chi è l’invitata più fashion. Ma addio protocollo : Un look super fashion (anzi, il più fashion di tutti) e di grande effetto, peccato che siamo a un royal wedding e non a un party. Al matrimonio dell’amica Eugenie di York si è presentata con tuxedo nero, cappello a cilindro e tacchi a spillo. Inutile dire che le foto sono finite su tutti i giornali e che è stata subito eletta la vincitrice dell’ultimo royal wedding, che è andato in scena al castello di Windsor venerdì 12 ottobre. ...