Cesena-Forlì | un derby atteso da oltre mezzo secolo

(Di martedì 23 ottobre 2018) Mercoledì 24 ottobre 2018. Questo è un giorno che i tifosi dele quelli delnon dimenticheranno tanto facilmente, poiché in tale data andrà in scena (alle ore 20:45) il tantotra i “galletti” forlivesi (il “Furlè”) e i “cavallucci marini”ti (risorti quest’estate grazie alla “fusione” con il Romagna Centro): il contesto è l’ottava giornata del girone D di Serie D, il luogo lo stadio “Orogel Stadium-Dino Manuzzi” di. di Giuseppe LivraghiIltra queste due compagini romagnole si ripresenta in campionato dopo un’attesa durata decenni: per la precisione, 53 stagioni, giacché l’ultimo confronto risale al 7 marzo 1965, quando alla ventiquattresima giornata del girone B della Serie C 1964-’65 ilespugnò per 1-0 il “Tullo Morgagni”.In quella stagione ilretrocesse in Serie D, mentre ilriuscì a ...