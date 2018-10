Celle Ligure in lutto per la scomparsa del pittore Dino Cerisola

Celle Ligure pronta ad accogliere le delegazioni svizzera e catalana per il 24° incontro dell'amicizia : L' incontro dell'amicizia , manifestazione intersociale di atletica leggera a carattere internazionale, arriva alla 24° edizione. L'organizzazione, promossa da Centro Atletica Celle Ligure , Atletica ...

Calcio. Coppa Italia di Ec Celle nza : la web-cronaca di Pietra Ligure - Imperia : Pietra Ligure - Imperia 0-1 - 7' Faedo 14' Problemi per Bottino, intervento in corso dello staff medico biancazzurro. 11' Reazione del Pietra con un diagonale di Zunino, pallone che sfila a lato ma ...

Celle Ligure - martedì 21 agosto la settima edizione della Notte Bianca : E poi gli spettacoli di magia allegri e coinvolgenti di Alex Rivetti e Andrew O'Royon , per bambini e non solo. I più piccoli avranno il molo per divertirsi, grazie ai giochi gonfiabili e ai tappeti ...