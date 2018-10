C' è ossigeno su Marte

Marte - nell'acqua c'è abbastanza ossigeno per sostenere la vita : nell'acqua salata nascosta nel sottosuolo di Marte c'è ossigeno sufficiente per ospitare la vita: l'acqua lo cattura dall'atmosfera del pianeta rosso, dove il gas è presente in tracce. L'ossigeno ...

C'è ossigeno sufficiente per ospitare la vita nell'acqua salata nel sottosuolo di Marte : C'è ossigeno sufficiente per ospitare la vita nell'acqua salata che si trova nel sottosuolo di Marte, compreso il lago scoperto dal radar italiano Marsis, della sonda europea Mars Express. Lo indica la ricerca del California Institute of Technology (Caltech) pubblicata sulla rivista Nature Geoscience. I calcoli fatti dal gruppo di Vlada Stamenkovic indicano che l'ossigeno potrebbe sostenere la vita di microrganismi e animali più ...